HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bayramda oruç tutulur mu? Bayramda kaza orucu tutmak caiz midir?

Bayramda oruç tutulur mu? Bayramda kaza orucu tutmak caiz midir?

21.04.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram günlerinde oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan ayı bu sene 1 Mayıs tarihinde bitecek ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Peki bayramda oruç tutulur mu? Bayramda kaza orucu tutmak caiz mi? İşte merak edilenler...

Bayramda oruç tutulur mu? Bayramda kaza orucu tutmak caiz midir?

Ramazan Bayramı'nda oruç tutmanın hükmü merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre bayramda oruç tutulup tutulmayacağı sorgulanıyor. Peki bayramda oruç tutulur mu?

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelmektedir. Ramazan bayramının birinci gününde ve Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olması sebebiyledir.

Ramazan bayramı, bir ay süresince Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmektedir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelmektedir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleri olarak tarif edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu ifade etmiştir. (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

KAZA ORUCU NASIL TUTULUR?

Tutulacak olan her kaza orucuna, “Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…” diye niyet edilmesi uygun olmaktadır. Ayrıca kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:

1) Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Böyle bir durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile ( bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur) oruçlarını tutmalıdır.

2) Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Böyle bir durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilmelidir. Ayrıca orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor! Kuyruk 7 kilometreye ulaştıTarihinin en yoğun günlerini yaşıyor! Kuyruk 7 kilometreye ulaştı
'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti
Dünya gördü! Zelenskiy'nin ekipmanında Yozgat detayıDünya gördü! Zelenskiy'nin ekipmanında Yozgat detayı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Oruç Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Tarım Bakanlığından Kinder kararı!

Tarım Bakanlığından Kinder kararı!

Bakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! Yasaklanacak

Bakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! Yasaklanacak

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu

Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...

Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.