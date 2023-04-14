Bayramda otobüsler ücretsiz mi 2023? Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma otobüs, metro, Marmaray bedava mı, kaç gün? Resmi Gazete kararı!

Bayramda otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu olurken birçok vatandaş Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban'a dair yaptıkları araştırmalara da hız verdi. Birçok kişi, "Bayramda otobüsler ücretsiz mi 2023? Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma otobüs, metro, Marmaray bedava mı, kaç gün?" sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Nisan 2023 Resmi Gazete kararı...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ OLACAK?

Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan Pazartesi günü saat 07.00’ye kadar İstanbul Ankara, ve İzmir’de ücretsiz hizmet verecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BEDEVA MI?

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

