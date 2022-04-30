HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayramda piyasaya süreceklerdi! Kırmızı gülle kamufle etmişler

Bayramda piyasaya süreceklerdi! Kırmızı gülle kamufle etmişler

30.04.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’dan bayramda piyasaya sürülmek üzere Denizli’ye getirilen yüklü miktarda uyuşturucu, jandarma narkotik ekiplerinin engeline takıldı. Uyuşturucuyu kırmızı gül ile kamufle eden şüpheliler, seyir halindeki araca düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Söz konusu aramalarda 2 kilo 210 gram metanfetamin maddesi ve 5 bin 200 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

Bayramda piyasaya süreceklerdi! Kırmızı gülle kamufle etmişler

Edinilen bilgiye göre; bayram tatilinde piyasaya sürülmek üzere İstanbul’dan Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde operasyon için hazırlıklara başlandı. 1 aydır devam eden teknik takip sonucu İstanbul’dan yola çıkan araç, güzergah boyunca dakika dakika izlendi. Şüpheli araç, Denizli’nin Çardak ilçesine ulaşmasının ardından jandarma narkotik ekipleri, şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı.

Aracın kırmızı ışıkta durmasıyla birlikte bir anda aracın etrafını çevreleyen jandarma narkotik ekipleri, şüpheli araç sürücüsü M.K. ve yanında yolcu olarak bulunan Ş.K.'yı daha ne olduğunu anlayamadan aracından indirip kıskıvrak gözaltına aldı. Güvenli bir bölgeye çekilen otomobilde uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Manşet’ ve ‘Arya’ eşliğinde yapılan arama yapan jandarma görevlileri, uyuşturucunun gizlendiği yeri görünce şaşkınlık yaşadı.

AW608506_03

UYUŞTURUCUYU GÜLLE KAMUFLE ETMİŞLER

Hassas burunlu köpeklerin, yolcu koltuğunun altında bulunan el çantasını işaret etmesinin ardında, çantada detaylı araştırma yapıldı. Çantanın içerisinde bulunan ve üzerine 1 adet kırmızı gül iliştirilmiş hediye paketinde, köpeklerin kokuyu hissetmemesi için onlarca poşete sarılmış vaziyette 2 kilo 210 gram metanfetamin maddesi ve 5 bin 200 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

AW608506_02

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW608506_06

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayramda hava nasıl olacak? Açıklamalar pe peşe geldi!Bayramda hava nasıl olacak? Açıklamalar pe peşe geldi!
Tuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldiTuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldi
Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçtiSkandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Denizli İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Cinsiyet değiştirmesiyle gündemdeydi! "Haddinizi bilin!"

Cinsiyet değiştirmesiyle gündemdeydi! "Haddinizi bilin!"

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Rusların kâbusu olmuştu! Onlarca uçak düşüren Kiev'in Hayaleti öldürüldü

Rusların kâbusu olmuştu! Onlarca uçak düşüren Kiev'in Hayaleti öldürüldü

Balık tutmaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

Balık tutmaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

İlginizi Çekebilir

Toplumsal normları yıktı! “Hayat planıma uymuyor”

Toplumsal normları yıktı! “Hayat planıma uymuyor”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.