Bayramda PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü kargolar dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı için geri sayım sona erdi. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan (Cuma-Pazar) tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihlerde birçok kurum ve kuruluş resmi tatile girecek. İnternetten sipariş ettikleri ürünün kendilerine ulaşmasını bekleyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Ramazan Bayramı'nda kargolar dağıtımda mı?
PTT ve PTT Kargo bayram boyunca kapalı olacak.
23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar