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  4. Bayramda PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü kargolar dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?

Bayramda PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü kargolar dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?

21.04.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda PTT ve kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan - 23 Nisan 2023 tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramın 1. günü PTT ve kargoların dağıtım yapma durumuna ilişkin sorgulamalar yapılıyor. Peki, Bayram'da PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü kargolar dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?

Bayramda PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü kargolar dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı için geri sayım sona erdi. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan (Cuma-Pazar) tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihlerde birçok kurum ve kuruluş resmi tatile girecek. İnternetten sipariş ettikleri ürünün kendilerine ulaşmasını bekleyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Ramazan Bayramı'nda kargolar dağıtımda mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA PTT KARGO TATİL Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyunca kapalı olacak.

kargoo

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı PTT kargo

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