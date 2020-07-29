Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı!

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması bayramın sönük geçmesine neden olmuştu. Kurban Bayramı için de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı uzun süredir tartışılıyordu. Vatandaşlar Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı yok mu konusunda yetkililerden gelecek açıklamayı bekliyordu. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vatandaşların sorduğu bayramda kısıtlama var mı sorusuna yanıt olacak açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Fahrettin Koca bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olmayacağını belirtti. Buna karşılık bayramda sokağa çıkma yasağı olmasa da vatandaşların çeşitli tedbirler alması gerektiğine vurgu yaptı. Çok sayıda ailenin bir araya geldiği Kurban Bayramı yemeklerinin verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Koca, bayramdan bir araya gelmenin gerekli olduğu durumlar için de açık ortamları işaret etti.

Eve ziyaretçi alındığında ise evin sık sık havalandırılmasının önemini vurguladı. Aynı zamanda kurbanlık alışverişleri ve kurban kesiminde de tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Koca; az sayıda katılım, maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.