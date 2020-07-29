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Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 17:36 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu soruluyor. Uzun süredir yetkililerden gelecek açıklama bekleniyordu. Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı konusunda Bakan Koca açıklama yaptı. Peki, bayramda yasak var mı? İşte detaylar...

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı!

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması bayramın sönük geçmesine neden olmuştu. Kurban Bayramı için de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı uzun süredir tartışılıyordu. Vatandaşlar Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı yok mu konusunda yetkililerden gelecek açıklamayı bekliyordu. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Vatandaşların sorduğu bayramda kısıtlama var mı sorusuna yanıt olacak açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Fahrettin Koca bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olmayacağını belirtti. Buna karşılık bayramda sokağa çıkma yasağı olmasa da vatandaşların çeşitli tedbirler alması gerektiğine vurgu yaptı. Çok sayıda ailenin bir araya geldiği Kurban Bayramı yemeklerinin verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Koca, bayramdan bir araya gelmenin gerekli olduğu durumlar için de açık ortamları işaret etti.

Eve ziyaretçi alındığında ise evin sık sık havalandırılmasının önemini vurguladı. Aynı zamanda kurbanlık alışverişleri ve kurban kesiminde de tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Koca; az sayıda katılım, maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Bayramda Korona önlemleri

Bayramda korona tedbirleri konusunda da açıklama yapan Fahrettin Koca, bayramda namaz kılınacak mı sorusuna da yanıt verdi. Buna göre bayram namazı ve Cuma namazı cemaat ile kılınacak. Koca, abdestin namazdan hemen önceye bırakılması ve evde alınması konusunda vatandaşları uyardı. Aynı zamanda herkesin kendi seccadesi ile gitmesi gerektiğini, safların sıklaştırılmaması gerektiğini ve mümkün olduğunca cami içleri yerine açık alanların kullanılması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı’nda namaz kılınacak mı sorusuna verdiği cevabın yanı sıra Bakan Koca, vaaz süresinin kısa tutulmasının gerekliliğine ve bayramlaşma için toplanılmamasına vurgu yaptı. Aynı zamanda 65 yaş üstünü bayram namazına gitmemeleri yönünde uyardı. Bayramlaşma konusunda ise yüz yüze ziyaretten çok telefonlaşmanın önemine dikkat çekti. Yüz yüze ziyaretler için kişi sayısının az tutulması gerektiğini belirten Koca, mezarlık ziyaretlerinin ise bayramdan sonraya bırakılmasını dile getirdi. Buna göre Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olmadan ancak Koronavirüs tedbirlerine uyarak geçecek.

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