Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramın 1. günü otobüsler bedava mı? Bayramda otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi?

Ramazan Bayramında otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merakla araştırılıyor. Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar, toplu taşıma araçları için alınan karara odaklandı. Resmi Gazete’de Ramazan Bayramı’nda otoyolların, köprülerin ücretsiz olacağı açıklandı. Peki, Ramazan Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı olacak? İşte konuya dair detaylar...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı’nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00’dan 4 Mayıs saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

