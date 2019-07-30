"Bayramda uçak bileti için 763 TL harcıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Enuygun Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, yaklaşan Kurban Bayramı tatili için yoğun bir talebin görüldüğünü belirterek, "Bayramı yurt içinde geçirecekler memleketlerini veya sahil kesimlerini, yurt dışına çıkacaklar ise vizesiz veya kapıda vize veren ülkeleri tercih ediyor. İstatistiklerimize göre, yurt içi-yurt dışı ayrımı olmaksızın bakıldığında, gidiş-dönüş uçak bileti için harcanan bedel ortalama 763 TL." ifadelerini kullandı.

Erol, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi seyahat tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turizmin altın yıllarından birini yaşadığını belirten Erol, Kurban Bayramı ile sektörün yüzünün daha çok güldüğünü kaydetti.

Bayramın yaz sezonuna denk gelmesinin de etkisiyle bayram dönemine yoğun bir talep olduğunu belirten Erol, "Şu anda aralarında Trabzon, Iğdır, Samsun ve Diyarbakır'ın da bulunduğu bazı şehirlere uçak biletleri tükenmiş durumda. Bu şehirlere gidecek olanlar yalnızca aktarmalı uçak biletleri bulabiliyor." ifadelerini kullandı.