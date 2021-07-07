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Bayramda yola çıkacak sürücülere tavsiyeler

07.07.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Michelin, bayram tatili öncesinde yola çıkmayı planlayan sürücüler için tavsiyelerde bulunurken, uzun yola çıkmadan önce lastik kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Bayramda yola çıkacak sürücülere tavsiyeler

Bayram seyahatinde güvenli bir sürüş için özellikle de pandemi sebebiyle uzun süredir park halinde bekleyen araçlar için, lastiklerin kontrol edilmesi şart. Bu sebeple yola çıkmadan önce sürücülerin yedek lastikler de dahil olmak üzere, tüm lastikleri kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Lastiklerde sürüş performansını etkileyecek kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonların olup olmadığının kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

AŞINMA BELİRTİLERİ VE BASINÇ SEVİYESİ KONTROL EDİLMELİ

Aşınma belirtileri için diş ölçer yardımıyla lastiğin farklı noktalarının kontrol edilmesi önemli. Kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktalar fark edilirse mutlaka lastiğin değiştirilmesi gerekiyor. Güvenli bir yolculuk için, herhangi bir aşınma veya tüm lastikler kontrol edildiğinde lastikler arasında diş derinliğinde farklılık tespit edilirse, aracın doğrudan bir lastik uzmanına gösterilmesi büyük önem taşıyor.

Lastik aşınması neden olur? Kaç tip aşınma vardır?Lastik aşınması neden olur? Kaç tip aşınma vardır?

Lastik aşınmasının yasal sınırı 1.6 mm’dir. Şayet lastik bu sınıra ulaşmışsa hemen değiştirilmesi güvenli bir sürüş için oldukça önemli. Ayrıca, lastiklerin araç üreticisinin tavsiye ettiği doğru basınç seviyesinde olması da oldukça önemli. Lastik soğukken ölçülmesi gereken basınç seviyesi doğru değerde olduğunda sürüş güvenliği, daha uzun kilometre ömrü ve optimum yakıt tüketimi sağlıyor.

Aracınızla uzun yola çıkmadan önce bu uyarıya kulak verinAracınızla uzun yola çıkmadan önce bu uyarıya kulak verin

Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiliyor.

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