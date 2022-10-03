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Bayramın ilk günü bulunmuştu! Kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Çok sayıda gözaltı var

03.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan kan donduran kesik baş cinayetinde iki ay sonra yeni bir gelişme yaşandı. Başakşehir'de kurban bayramının ilk günü tesadüfen bulunan bir kadın cesedi ve 10 metre ilerisindeki kesik baş ekipleri hareket geçirmişti. Türkmenistanlı Nobar Gafarova'ya ait olduğu belirtilen cesette çok sayıda bıçak darbesi tespit edilmişti. Yaklaşık iki ay sonra kesik baş cinayetiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Bayramın ilk günü bulunmuştu! Kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Başakşehir’de kurban bayramının ilk günü kurban payı dağıtan bir kişi tarafından bulunan başı kesik cesetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının son görüştüğü öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BB

BAŞI CESETTEN 10 METRE İLERDE BULUNMUŞTU

Olay, geçtiğimiz Kurban Bayramının birinci günü Başakşehir Kayaşehir Mahallesi Sazlıdere Barajı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kurban payı dağıtan E.Ö., yol kenarında başı olmayan bir ceset gördü. E.Ö., hemen polisi arayarak bilgi verdi. Polis ekipleri olay yerine geldi. Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Kadının başı da cesetten 10 metre uzaklıkta bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede kadının vücudunda 20’den fazla bıçak darbesi tespit etti. Kadının cesedi ve başı yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Devam eden araştırmada öldürülen kadının Türkmenistanlı Nobar Gafarova (51) olduğu belirlendi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Türkmenistanlı kadını öldüren fail ya da failleri bulmak için çalışmalar hızla devam etti.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar sonucunda polis kadınla son görüştüğü iddia edilen iki kardeş ve beraberindeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli Muratcan R., onun kardeşi Murad R. İle Metin A., Babajan R., Remzi G. ve adak yerinin sahibi Mehmet K. olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

YÜZÜ TANINMAZ HALDE BULUNDU

Öte yandan cesedin 10 metre ilerisinde bulunan kesik başın yüzünün de tanınmaz hale getirildiği öğrenildi. Polis son kaydı 2016 yılında olan Nobar Gafarova’nın kimliğini tespit etmekte bu yüzden zorladığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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