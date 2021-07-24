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Bayramın son günü korkunç olay! Kötü kokular sonrası harekete geçildi

24.07.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da Kurban Bayramı’nın son gününde yaşanan bir olay yürek sızlattı. Efeler ilçe merkezinde bulunan bir apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine harekete geçen ekipler, evde yaşayan 65 yaşındaki kadını ölmüş halde buldu. Yaşlı kadını bayramda da kimsenin arayıp sormadığı ortaya çıktı.

Bayramın son günü korkunç olay! Kötü kokular sonrası harekete geçildi

Efeler İlçe Merkezi Mimarsinan Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan 14 numaralı apartmandaki dairelerden birinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri durumu polise ihbar etti.

Apartmana gelen polis ekipleri kapıyı ısrarla çalmalarına rağmen cevap alamayınca bu defa kimsesi olmadığı belirtilen yaşlı kadının evine girebilmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nden yardım istendi.

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KOKU NEDENİYLE KİMSE EVE GİREMEDİ

Kısa sürede bölgeye gelen Büyükşehir İtfaiyesi itfaiye aracının merdiveni ile evin sokağa bakan penceresinden daireye ulaştı. Ancak evdeki aşırı kötü koku nedeniyle kimse evin içine girmedi.

OKSİJEN TÜPLERİ İLE İÇERİ GİRİLEBİLDİ

Normal maske ile içeri girmenin imkansız olduğu olayda polis de itfaiyeden yardım istedi. Ve itfaiye ekipleri oksijen tüpü ile daireye girerek evin içinde kontrol yaptı. Yapılan kontrolde evde yalnız başına yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Munise S. isimli kadının günler önce vefat ettiği belirlendi.

BAYRAMDA BİLE KİMSE ARAMAMIŞ

Yaşlı kadını bayramda bile kimsenin arayıp sormadığı ortaya çıkarken, Munise S.’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsiye alındı. (İHA)

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Aydın
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