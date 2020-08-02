Bayramını kutlamayan yolculara serzeniş konuşması yaptı dakikalarca alkışlandı

Olay Kurban Bayramının 2. günü Körfez-İzmit arası yolcu taşımacılığı yapan özel hak otobüsünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bayramın ikinci günü yolcu taşımacılığı için midibüsünün sürücü koltuğuna geçen 38 yaşındaki İbrahim Çankaya, aracına binen yaklaşık 30 yolcunun bayramını kutlamaması nedeniyle bir süre burukluk yaşadı. Aracıyla ilerlemeye devam eden Çankaya, yolculardan bayamam kutlaması gelmeyince, yolculara seslenerek serzenişte bulundu. “30 kişiden bir tanesi bayramımı kutlasaydı bu konuşmayı yapmayacaktım” diyerek yolcuların bayramını kutlayan Çankaya’yı dinleyen yolcular ise alkışlarla sürücüye destek verdi.

Kendisinin bayramını kutlamayan yolculara serzeniş konuşması yapan sürücü İbrahim Çankaya, “Bütün yolcularıma önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Önce Allah’a sonra biz kaptanlara emanetsiniz. Araçta şu anda ortalama 30 yolcumuz var. Sizinle bir üzüntümü paylaşacağım. Kaptanların işini severek yapması yolcuların elinde olan bir şey. Elçiye zeval olmaz. Bayramınız mübarek olsun. 30 kişiden bir tanesi bayramımı kutlasaydı bu konuşmayı yapmayacaktım. Rabbim hepinizin yolunu açık etsin, nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle hayırlı bayramlarınız olsun diyorum” dedi.