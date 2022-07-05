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  4. Bayrampaşa'da feci kaza! TEM bağlantı yolunda çalışan işçilere araç çarptı: 2 ölü 5 yaralı

Bayrampaşa'da feci kaza! TEM bağlantı yolunda çalışan işçilere araç çarptı: 2 ölü 5 yaralı

05.07.2022 06:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da meydana gelen korkunç kazada, TEM bağlantı yolunda seyir halinde olan hafif ticari araç, bariyerlere vurduktan sonra taklalar atarak o sırada yol çalışması yapan işçilere vurdu. Korkunç kaza sonrası araçta bulunan iki kişi hayatını kaybederken toplam 5 kişi de yaralandı.

Bayrampaşa'da feci kaza! TEM bağlantı yolunda çalışan işçilere araç çarptı: 2 ölü 5 yaralı

Korkunç kaza, Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EIG 330 plakalı hafif ticari aracı kullanan Emre K., Edirne istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle viyadük üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce bariyerlere çarptı ardından da savrularak viyadük üstünde tel çalışması yapan işçilerin üzerine savruldu. Hafif ticari araç tel çalışması yapan işçilerin kullandığı sepetli vinç aracına çarparak durdu.

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YOLDAN GEÇENLER YARDIM ETTİ

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak araçların geçişini tek şeritten sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Emre K. ve yanında bulunan Caner Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri kaza sonrası ağır yaralanan ticari aracın arka koltuğunda oturan 2 kişiye ve tel çalışması yapan 3 işçiye ilk müdahalede bulunarak çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan hafif ticari araç ile sepetli vinç olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı şeritleri araç geçişine açtı.

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“BURADA ARABA BANA DA VURSA ÖLDÜRÜRDÜ"

Tel çalışması yaptıkları esnada otomobilin aşırı süratli şekilde üzerlerine geldiğini iddia eden işçi, "Biz burada çalışma yapıyorduk. Orada süratliydi. Sollama yaptı. Herhalde dengeyi kaybetti. Bariyerlere vurdu, ondan sonra da bize vurdu. Allah’tan ki o tarafa düşmedi. Ben de onu gördüğüm gibi kendimi yola attım. Burada araba bana da vursa öldürürdü. Aşırı derecede süratliydi. 3 arkadaşımız yaralandı" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bayrampaşa
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