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  4. Bayrampaşa'da korku dolu anlar! Tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü

Bayrampaşa'da korku dolu anlar! Tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü

10.05.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da tartıştığı kişilerin üzerine otomobil süren şahıs, 2 kişiyi yaraladı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Murat Mahallesi Cemiyet Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Otomobille sokaktan geçen gençler bilinmeyen bir nedenle mahalle sakinleri ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası otomobile binen bir kişi, aracı mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. Kalabalığa dalan otomobil, iki kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kişileri gözaltına aldı. Sürücünün otomobili, mahalle sakinlerinin üzerine sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, gözaltına alınan kişilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören Erdal Bostancı, “Dün akşam burası kalabalıktı 100 - 150 kişiydi. Burada bir araçla gelen gençler burada kavga ettiler" dedi.

(İHA)

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Bayrampaşa

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