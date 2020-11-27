BBC araştırması: İngiltere'deki bazı kliniklerde 'kızlık zarı tamiri' ve 'bekaret testi' yapılıyor

BBC, "ailesinin namusunu kirlettiği için" baskı altında olan ya da zorla evlendirilen kız çocuklarına destek veren Karma Nirvana adlı yardım örgütünün aracılığıyla bu mağdurlardan biriyle görüştü.

BBC'nin "Newsbeat" ve "100 Kadın" ekiplerinin araştırmasına göre bu kliniklerde "kızlık zarı tamiri" 1500-3000 sterline (yaklaşık 15.750-31.500 TL), "bekaret testi" de 150-300 sterline (1.575-3.150 TL) yapılıyor.

Uzmanlar bu testlerin hiçbir bilimsel temeli olmadığını ve bir kişinin bakire olduğunu kanıtlayamayacağını söylüyor.

Bu kişi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Beni biriyle evlendirmek istiyorlardı. Bir gün bizim çevremizin önde gelenlerinden biri beni arkadaşlarımla gördü. Anneme çocuklardan birinin erkek arkadaşım olduğunu söylemiş. Sonra dedikodular yayıldı. Ailem bana bekaret testi yaptırtmak istedi. Korktum. Bunun ne olduğunu bilmiyordum. Kaçmaktan başka seçeneğim yok diye düşündüm ve evi terkettim."

Karma Nirvana'dan Priya Manota, bazı durumlarda kız çocuklarının öldürüldüğünü ya da evlatlıktan reddedildiklerini söylüyor.

WHO'ya göre dünya genelinde en az 20 ülkede bekaret testleri yapılıyor. WHO, bu testlerle bir kişinin cinsel ilişkiye girip girmediğinin anlaşılamayacağını, kızlık zarının tampon kullanımı ya da egzersiz gibi birçok nedenle yırtılabileceğini söylüyor.

Geçtiğimiz yıl ABD'li rap şarkıcısı T.I., her yıl kızına bekaret testi yaptırdığını söylemiş ve büyük tepki almıştı.

Plastik cımbız ve sahte kan

BBC'nin araştırması ayrıca internet üzerinden 50 sterline (yaklaşık 525 TL) "kızlık zarı tamiri kitleri" satıldığını ortaya koydu.