BBC araştırması: İngiltere'deki bazı kliniklerde 'kızlık zarı tamiri' ve 'bekaret testi' yapılıyor

Almanya'dan 104 sterline sipariş edilen bir kitin içinden 60 mililitre vajina sıkılaştırıcı jel, bir plastik cımbız, bir kan kapsülü ve sahte kan içeren üç poşet çıktı.

Kitte bunların nasıl kullanılacağına dair bir açıklama yoktu.

Jinekolog Dr. Ashfaq Khan, kendisine sık sık bekaret testi ya da kızlık zarı tamiri yapıp yapmadığının sorulduğunu belirterek "Bu testlerin İngiltere'deneden yasak olmadığını anlamıyorum. Kızlık zarının bir kısmının olmaması bakire olmadığınızı göstermez" dedi.

Dr. Khan, "Bu bir suç. Etik ve ahlaki açıdan doğru değil. Kadın sünnetlerinin yasaklanması konusundaki duyarlılığın burada da gösterilmesi gerekir" diye konuştu.

The BBC identified 21 clinics and managed to make inquiries with 16 of them, seven confirmed they offer "virginity testing" and several others would not clarify their position.