BBC muhabiri Beyrut'taki patlamaya canlı yayında yakalandı

BBC muhabiri Maryam Toumi'nin r\u00f6portaj s\u0131ras\u0131nda patlamaya yakaland\u0131\u011f\u0131 anlar g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\nToumi'nin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 korku ve panik anlar\u0131 ise canl\u0131 yay\u0131na saniye saniye b\u00f6yle yans\u0131d\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!Koronavir\u00fcsten \u00f6len e\u015fi i\u00e7in verdi\u011fi \u00f6l\u00fcm ilan\u0131 viral olduE\u011fer bunlar\u0131 yapmazsan\u0131z ayaktaki bunyonlar b\u00fcy\u00fcyebilir! K\u00f6t\u00fc sonu engellemek i\u00e7in...