HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BBC muhabiri Beyrut'taki patlamaya canlı yayında yakalandı

BBC muhabiri Beyrut'taki patlamaya canlı yayında yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

BBC muhabiri Maryam Toumi, Beyrut'taki patlamaya canlı yayında yakalandı. O anlar böyle görüntülendi

BBC muhabiri Maryam Toumi'nin röportaj sırasında patlamaya yakalandığı anlar görüntülendi.

Toumi'nin yaşadığı korku ve panik anları ise canlı yayına saniye saniye böyle yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Koronavirüsten ölen eşi için verdiği ölüm ilanı viral olduKoronavirüsten ölen eşi için verdiği ölüm ilanı viral oldu
Eğer bunları yapmazsanız ayaktaki bunyonlar büyüyebilir! Kötü sonu engellemek için...Eğer bunları yapmazsanız ayaktaki bunyonlar büyüyebilir! Kötü sonu engellemek için...

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

İlginizi Çekebilir

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Diğer Haberler
DSÖ uyardı: Gençler arasındaki vakalar 5 ayda 3'e katlandı

DSÖ uyardı: Gençler arasındaki vakalar 5 ayda 3'e katlandı

Koronavirüsten ölen eşi için verdiği ölüm ilanı viral oldu

Koronavirüsten ölen eşi için verdiği ölüm ilanı viral oldu

Şiddet gören kadın durumu 'pizza siparişiyle' polise bildirildi

Şiddet gören kadın durumu 'pizza siparişiyle' polise bildirildi

Beyrut'taki patlamaya kilisede yakalanan papazın kaçış anı kamerada

Patlamaya ayin sırasında yakalanan papazın zor anları

ABD'li patlayıcı uzmanından 'Beyrut'ta turuncu duman' açıklaması

ABD'li patlayıcı uzmanından 'Beyrut'ta turuncu duman' açıklaması

Türkiye, Venezuela'ya hibe tıbbi malzeme yardımı yapacak

Türkiye, Venezuela'ya hibe tıbbi malzeme yardımı yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.