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  4. BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!

BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ağustos ayında BBC’de katıldığı programın görüntüleri Azerbaycan'la yükselen gerilimin ardından yeniden dolaşıma girdi. Görüntülerde BBC'de yayınlanan Hardtalk programının sunucusu Stephen Sackur'un başbakanın açıklamalarını adeta topa tuttuğu görülüyor.

Dağlık Karabağ’daki çatışmaların konuşulduğu programda Ermenistan Başbakanı Paşinyan, “Artsakh ismi binlerce yıllıktır” deyince, BBC sunucusu Sackur araya girdi.

Sackur, “Sayın Başbakan, sizin binlerce yıllık tarihinizi inceleyemeyiz” diyerek Paşinyan’a bugüne ait gerçeklere değinilmesi gerektiğini söyledi.

Sackur Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarısını hatırlatarak, “Açıkça ‘Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarından Ermeni güçlerin acilen tamamen ve koşulsuz çekilmesini talep ediyor” dedi.

Sackur, bu tasarıya göre Ermenistan’ın bölgedeki güçlerinin ‘işgalci güç’ olduğunu ifade etti.

Sackur, Ermenistan’ın buna rağmen orada hak iddia ettiğini söyleyerek, “Siz kesinlikle bir barış elçisi değilsiniz” ifadelerini kullandı.

Canlı yayında Ermenistan Başbakanı'nın cevap veremediği anlar ekranlara yansıdı.

Ağustos'ta gerçekleştirilen programa ait görüntüler Azerbaycan'la Aermenistan'ın çatışmaya başlamasının ardından yeniden gündem oldu.


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