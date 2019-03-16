BBC 'terör' diyemedi, Daily Mirror teröristi 'melek çocuk' yaptı

"Şu anda BBC'yi izliyorum ve Avustralya'daki BBC muhabirinin Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili haberinde 'terörizm' ifadesini kullanmaması nedeniyle şoke olmuş durumdayım. Bunun yerine toplu öldürme diyorlar! İğrenç. Terör saldırısı olduğu bu kadar açık olduğu halde neden 'terörizm' kelimesini kullanmaktan kaçınıyorlar?"

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BBC'nin yöneticileri için Londra'da bıçaklı saldırı terörist saldırı sayılır ancak Yeni Zelanda'daki katliam sadece bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

6 kişinin öldüğü 22 Mart 2017 Londra saldırısı için "terör" ifadesini kullanan BBC'nin 49 Müslümanın öldüğü katliam için bu değerlendirmeyi yapmaması tepki çekti.

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında saldırıyla ilgili haberler genel olarak terör saldırısı başlığıyla sunulurken BBC, katliama ilişkin haberlerini sadece "silahlı saldırı" ya da "Yeni Zelanda cami saldırısı" ifadesiyle izleyicilerine aktardı.

Bazı İngiliz yayın organları, Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırısıyla ilgili haberlerinde Avrupa'daki terör saldırılarına oranla farklı bir dil kullanmayı tercih etti.

BBC'nin eski editörlerinden Rifat Jawaid de İngiliz yayın kuruluşuna tepkisini, "Eski bir BBC editörü olarak göz kamaştırıcı şekildeki taraflı yayınlarınızdan inanılmaz derecede hayal kırıklığı duyuyorum. Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları saldırıları terör saldırısı olarak nitelemesine rağmen televizyonunuz ve editörleriniz için bu sadece bir cami saldırısı! Utanç verici." ifadeleriyle dile getirdi.

TERÖRİST İÇİN "MELEK ÇOCUK" DEDİ

Diğer tepki çeken bir İngiliz basın kuruluşu da Daily Mirror gazetesi oldu. Gazete, "Camilerde katliam" üst başlığını kullandığı haberinde, ilk sayfada teröristin babasının kucağında küçüklük fotoğrafına yer vererek, Brenton Tarrant için "Şeytani bir aşırı sağ katliamcısına dönüşen melek çocuk" ifadesini kullandı.

Eski arkadaşlarının ifadeleri kaynak gösterilen haberde, teröristin, "çocuklar için ücretsiz spor programları veren sevimli bir kişisel antrenör olduğu" ancak "son yıllarda yaptığı seyahatler sırasında bir şeylerin onu değiştirdiği" savunuldu.

"BATI BASINININ KURUMSAL IRKÇILIĞININ BİR ÖRNEĞİ"