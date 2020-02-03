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  4. BBP Genel Başkanı Destici'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama:

BBP Genel Başkanı Destici'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2020 11:47 | Son Güncelleme

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

Destici, Suriye'nin kuzeyinde İdlib'de 4 askerin şehit edilmesi ve 9 askerin yaralanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Şehitlerin aileleri ve yakınları başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Destici, şunları kaydetti:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından kalleşçe yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir."

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Anahtar Kelimeler:
BBP Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici

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