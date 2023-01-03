BBP lideri Mustafa Destici'den seçim açıklaması! "Erkene alınabilir" diyerek 2023 yılı için seçim tarihi verdi

Türkiye "Erken seçim olacak mı?" sorusunun yanıtını ararken, BBP lideri Mustafa Destici seçim tarihiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin konuğu olan Destici, "Erken seçim olabilir" ifadeleriyle dikkat çekti. Cumhur İttifakı ile seçime gireceklerini ifade eden Destici, seçimin 2 şekilde erken yapılabileceğini belirtti.

"ERKEN SEÇİM OLABİLİR AMA..."

Mustafa Destici'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Seçim 2 şekilde erken yapılabilir; birincisi, 360 milletvekilinin oyuyla. 6 Nisan'dan önce olmazsa erken seçime evet demeyeceğiz diyor muhalefet. Onlar oraya kendilerince şart koymuşlar. Bizim de 6 Nisan ve öncesinde seçim yapma gündemimiz hiç olmadı Cumhur İttifakı olarak. Bir de cumhurbaşkanımızın seçim kararı alması var. Orada da net çerçeve belli. Burada ne konuşuluyor derseniz, 18 Haziran tarihinin seçmen açısında bazı mahsurları var. Birincisi okullar tatil oluyor, sonra hac mevsimi başlıyor, yurtdışından dönüşler başlıyor. Erken olabilir ama bu 2 ay erken olabilir demek değil, maksimum 2-3 hafta erkene alınabilir diye düşünüyorum. Mayısın 2. ya da 3. haftası gibi. Ama kesin bir şey yok. Biz seçime hazırız, kararımız Cumhur İttifakı ile birlikte olmak. BBP, seçime Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adaylarıyla yer alacak. Cumhurbaşkanı adayımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan."

"ANKETLERDE ŞUNU GÖRDÜK..."

"Yaptırdığımız anketlerde şunu gördük, 30 yıl içerisinde BBP'ye oy verenlerin oranı yüzde 8 ila 9 arası. BBP'nin şu andaki oyu 2 buçuk ile 4 arasında gelip gidiyor. Biz bütün illerde aday göstereceğiz. Daha evvel, Cumhur İttifakı'nı kapsayarak baraj problemimiz yok demiştim. Biz potansiyel anlamında 5. büyük partiyiz. BBP'nin temsil ettiği ideoloji, yani Türk İslam ülküsü, aslında milletimizin genel tavrını ortaya koyuyor. Biz aslında milletin çoğunluğunu temsil ediyoruz ama bu anlamda oy olarak karşılığını alamadık. Çünkü maalesef siyasetin maliyeti çok yüksek. Siyaset çok pahalı."

"ALTILI MASA'NIN EN GÜÇLÜ ADAYI KILIÇDAROĞLU"

"Ben o masadaki en güçlü adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum. Masanın mimarı Kılıçdaroğlu, Tanımlarına baktığınız zaman Kemal Bey en uygun aday. Kim aday olursa olsun seçimi Cumhur İttifakı kazanacak, sonuç değişmez. "



