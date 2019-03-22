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BBP’li Ürgüp: "Beni tercih edenleri mahcup etmem"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:27 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp belediyede çalışan temizlik personeliyle bir araya gelerek,"Bana güvenin, beni tercih edin ben, beni tercih edenleri, güvenenleri mahcup etmem.

BBP’li Ürgüp: "Beni tercih edenleri mahcup etmem"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp belediyede çalışan temizlik personeliyle bir araya gelerek,"Bana güvenin, beni tercih edin ben, beni tercih edenleri, güvenenleri mahcup etmem. Yeter ki hak ve hukuk yerini bulsun. Belediye birimlerini benden iyi bilen bir aday yok. Biz Sivas halkının ve milletimizin desteğine güveniyoruz." dedi.
31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde BBP’den Sivas Belediye Başkan Adayı olan Doğan Ürgüp seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ürgüp, Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ederek temizlik işçileriyle bir araya geldi. Burada işçilere seslenen Ürgüp,"İş konusunda gerekeni yaparız. Bundan şüpheniz olmasın. Hak ve hukuk konusunda da gerekeni yaparız. İşçiler için maaş önemli bende bunu çok önemsiyorum. Millet içinde hizmet önemli, kurumda işlerin yürümesi lazım bu da çok önemli dengeyi çok bozarsanız maaş ödeyemezsiniz. Çok bozmak da zaten mümkün değil bizim dönemimizde enflasyon yüzde 9’un altındaydı. Özbelsan işçilerine ben göreve başladığımdan bitime kadar yüzde 100’e yakın maaş artışı sağladık. Ben açık sözlülükle şunu vaat ediyorum. Allah bana bu görevi nasip ederse ben eksik gördüğüm işleri daha iyi yapıp telafi edeceğim bir sistem getireceğim. Hemde şartlarınızı bütün belediye personeliyle birlikte en iyi noktaya getirmeye gayret göstereceğim. Ben ulaşılması kolay bir kişiyim. Rahat ulaşırsınız bana telefon numaram herkeste var istediğiniz zaman bulursunuz beni bana güvenin beni tercih edin ben, beni tercih edenleri, güvenenleri mahcup etmem. Yeter ki hak ve hukuk yerini bulsun. Belediye birimlerini benden iyi bilen bir aday yok. Biz Sivas halkının ve milletimizin desteğine güveniyoruz" dedi.
Ürgüp daha sonra belediye bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü ziyaret ederek birim çalışanlarıyla bir araya gelip seçimlerde destek istedi.

BBP’li Ürgüp:

BBP’li Ürgüp:

BBP’li Ürgüp:

BBP’li Ürgüp:

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