BBP'nin Turgutlu mitingi

MANİSA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'ye karşı Cumhur İttifakı ile işbirliği yaptıklarını belirterek, "Özellikle siyasi bölücülerin, PKK'nın siyasi uzantılarının 2014'te belediyeler kazandığı, bugün de kazanmak için uğraştığı yerlerde '3 oy, 5 oy' demedik, 'bir belediye 2 belediye' demedik. Onların karşısında kim varsa onu destekledik." dedi.

Partisinin, Turgutlu ilçesi Koza Pazarı Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılan Destici, havai fişeklerle ve meşalelerle karşılandı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ve MHP ile 24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile 16 Nisan 2017'deki referandumda ittifak yaptıklarını anımsatarak, yine 31 Mart yerel seçimlerinde bazı il ve ilçelerde ittifak yaptıklarını, bazılarında ise yarıştıklarını söyledi.

Özellikle HDP'nin daha önce belediye seçimlerini kazandığı bölgelerde Cumhur İttifakı'na destek verdiğine dikkati çeken Destici, "Bu seçimde AK Parti ve MHP ile beraber olarak, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek, özellikle siyasi bölücülerin, PKK'nın siyasi uzantılarının 2014'te belediyeler kazandığı, bugün de kazanmak için uğraştığı yerlerde '3 oy, 5 oy' demedik, 'bir belediye 2 belediye' demedik. Onların karşısında kim varsa onu destekledik." diye konuştu.