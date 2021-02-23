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Bebeğini doğurdu, korona virüse yenik düştü

23.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Bebeğini doğurdu, korona virüse yenik düştü

Amasya’da korona virüs (Covid-19) tedavisi gören hamile kadın, bebeğinin sezaryenle alınması sonrası hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Duygu Abacı Arslan, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçen ay Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Amasya’da korona virüs (Covid-19) tedavisi gören hamile kadın, bebeğinin sezaryenle alınması sonrası hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Duygu Abacı Arslan, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçen ay Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. İlaç tedavisine başlanması için 6 aylık hamile olan 25 yaşındaki Arslan’ın bebeği sezaryenle alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Çorum’daki bir hastaneye sevk edilen anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Geride kucağına bile alamayıp koklayamadığı ‘Yamaç’ adı verilen oğlunu ve 1,5 yıl önce evlendiği acılı eşini bırakan talihsiz kadın, Memüdede Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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