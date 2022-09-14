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Bebeğinin mamasına karınca zehri kattığını itiraf etmişti! Kendini savunan cani: Rahatımı bozuyordu

14.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da 13 günlük bebeğinin mamasına zehir katan cani baba Serhat Oskan'ın tahliye talebine ret verilirken, 20 yıl hapsi istendi. Oskan, “Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim” dedi. Türkan Oskan ise eşinden daha önce şikayetçi olduğunu hatırlatarak, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle duruşmalara katılmak istemediğini dile getirdi.

Bebeğinin mamasına karınca zehri kattığını itiraf etmişti! Kendini savunan cani: Rahatımı bozuyordu

Yalova'da Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim 2021’de ‘Ecrin’ adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan, iddiaya göre bu dönemde kötü davrandı, WhatsApp durumunda ‘Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma’ ve ‘Aldık başa belayı’ gibi paylaşımlar yaptı. Serhat Oskan, kızı Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım’da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.

BEBEK ZEHİRLİ MAMADAN İÇTİ

Durumdan habersiz olan Türkan Oskan, 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere Ecrin’e içirdi. Mama bittiğinde biberonda tortular kaldığını fark eden Türkan Oskan, önce bozulduğunu düşündü. Ancak mamayı çöpe atarken zehir kutusunu gören Türkan Oskan, kutu ve biberonu diğer kızı E.O.’ya (13) verip eczaneye gönderdi, mamaya zehir katılıp katılmadığına bakmalarını istedi. Eczacının mamaya zehir katıldığını söylemesi üzerine Türkan Oskan, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. 10 Kasım'da ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınan Ecrin bebek, 1 gün sonra taburcu edildi.

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'BEBEK RAHATIMI BOZUYORDU'

Olayın ardından polis, Serhat Oskan’ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden Oskan, “Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Oskan, çıkarıldığı mahkemece ‘Nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Serhat Oskan hakkında 'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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‘EŞİM VE ÇOCUKLARIM İÇİN ÖLÜRÜM’

Serhat Oskan’ın yargılanmasına Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Türkan Oskan’ın kucağında bebeği ile katıldığı duruşmaya tutuklu sanık Serhat Oskan, Kocaeli Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Bebeğine kasıtlı olarak zarar vermediğini söyleyen Serhat Oskan, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana 'öl' desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

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Türkan Oskan ise eşinden daha önce şikayetçi olduğunu hatırlatarak, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle duruşmalara katılmak istemediğini dile getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti Serhat Oskan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)


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Yalova
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