Bebeğiniz için kolayca taşınabilir ve dayanıklı en iyi baston bebek arabası tavsiyeleri

Çocuk sahibi olan ebeveynler bilir ki bebekle bir yere gitmek ve onları uzun süre kucakta taşımak bir hayli zor. Anne ve babaların mutlaka edinmesi gereken ürünler arasında yer alan bebek arabaları ise bebekle gezmeyi son derece kolaylaştırır. Farklı kolaylıklar ve işlevler sunan bebek arabalarının çeşitli modelleri var. Baston olarak adlandırılan bebek arabaları, diğerlerinin aksine daha hafif ve kolayca kullanılabilen bir seçenek. Siz de baston olarak adlandırılan bebek arabası modellerini araştırıyorsanız sizin için seçtiğimiz markalara göz atmadan geçmeyin!

1. Farklı pozisyonlarda kullanılabilir: Chicco Liteway 3 Baston Bebek Arabası

Farklı şekillerde kullanılabilen Chicco Liteway 3 Baston Bebek Arabası, modern ve sofistike tarzıyla hem ebeveyn hem bebekler için ideal tercih. 22 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunan bebek arabasını doğumdan hemen sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Dışarıda uzun sürecek bir işiniz varsa ve oraya bebeğinizle gitmek zorundaysanız hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde asla ağırlık yapmayan bu model hayatınızı kolaylaştırır. Hem bebeğiniz hem kendiniz için kullanışlı ve kaliteli baston bebek arabası tavsiyesi istiyorsanız bayılacağınız bu ürünü deneyebilirsiniz. Böylece bebeğinizle keyifli deneyimler yaşayabilirsiniz.

2. Ön tekerlekleri çıkarılabilir bir model: LAYLİNE Katlanabilir Baston Puset Bebek Arabası

''En iyi baston bebek arabası hangisi?'' diye soracak olursanız ön tekerlekleri çıkarılabilen ve 360 derece dönebilen LAYLİNE Katlanabilir Baston Puset Bebek Arabası'nı tavsiye edebiliriz. Çıkarılabilen ön tekerlekleri sayesinde puset olarak da kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu bebek arabası, 5 noktalı emniyet kemeriyle bebeğinize üstün koruma sunar. 15 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan ürünü bebeklikten çocukluk çağına kadar kullanabilirsiniz. Ürünün üst kısmında bulunan gölgelik, sıcak ve güneşli havalarda bebeğinizi korur. Katlandığında hiç yer kaplamayan baston model ürün, portatif yapısıyla mutlaka incelemeniz gereken seçenekler arasında yer alır.

3. Ultra hafif tasarım, ultra konfor: Aldeba Pratik Baston Bebek Arabası

''En hafif baston bebek arabası hangisi?'' sorusunun cevabına gelecek olursak hafifliğiyle çok sevilen Aldeba Pratik Baston Bebek Arabası önerebileceğimiz seçenekler arasında yer alıyor. Ultra hafif tasarımıyla kolay kullanım olanağı sağlayan bebek arabası, katlanabilmesi sayesinde araçların bagajına sığabilecek kadar küçülüyor. 20 kilograma kadar taşıma kapasitesi ile uzun yıllar boyunca kullanmaya devam edebileceğiniz ürün, su geçirmez kaliteli kumaşı sayesinde her mevsim kullanılabiliyor. Fren sistemi ve 360 derece dönebilen ön tekerlekleri ile en zorlu yollarda bile kolay sürüş sağlayan bebek arabasını denemeye ne dersiniz?

4. Doğumdan itibaren kullanabilirsiniz: BabyHope Baston Bebek Arabası

En iyi baston bebek arabası markası denildiğinde akla gelen BabyHope'un SA-7 Baston Bebek Arabası modeli, doğumdan itibaren kullanılabilir bir tasarıma sahip. Ayak koyma yeri de bulunan ürün hem çocuğunuza hem size kolay kullanım imkânı sağlar. Modelin tam yatabilen ve oturma pozisyonuna ayarlanabilen sırt kısmı sayesinde bebeğinizi uyurken de rahatlıkla gezdirebilirsiniz. Üst kısmında bulunan açılıp kapatılabilen koruyucu tentesi, bebeğinizin zararlı güneş ışınlarından ve rüzgârdan korunmasını sağlar. 15 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunan ürünü incelemeden geçmeyin!

5. Sırt ayarı sayesinde tam yatabilir: Baby2Go Eko Baston Bebek Arabası

En iyi baston bebek arabası tavsiyesini öğrenmek istiyorsanız size Baby2Go markalı ürünü önerebiliriz. Tam yatabilen sırt ayarı ile kullanım kolaylığı sağlayan Baby2Go Eko Baston Bebek Arabası, bebeğiniz uyurken de onu rahatlıkla taşımanızı sağlar. Doğumdan itibaren kullanıma uygun olan ürün, 18 kilograma kadar olan taşıma kapasitesi ile uzun süre kullanılabilir. 3 kademeli sırt ayarlama sistemi sayesinde istediğiniz kademede kullanabileceğiniz model, çok fonksiyonlu bir yapıya sahip. Ön ve arka tekerlekleri 360 derece dönebilen ürünün rüzgârlıklı tentesi, ihtiyaç duyulması hâlinde tamamen kapatılabilir. Bu sayede bebekler, olumsuz hava koşullarından korunabilir. Daha ne olsun, değil mi?

6. Şemsiye tipi kapanış sistemi: Chicco London Up Baston Bebek Arabası

En iyi baston bebek arabası yorumları dikkate alındığında ön plana çıkan Chicco London Up Baston Bebek Arabası, kullanışlı yapısıyla hayatınızın her anında yanınızda olacak! Bebeğiniz için hem kullanımı pratik hem güvenli bir bebek arabası arıyorsanız hafif ve ergonomik tasarımıyla her yere kolayca taşıyabileceğiniz ürünü tavsiye ederiz. 15 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan bebek arabasını, bebeğiniz doğduktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Arka tekerleklerinde bulunan fren sistemi ile zorlu yollarda bile bebeğinizi rahatça taşıyabilirsiniz. Bebeğiniz yeterince büyüdüğünde ürünün bacak kısmını ona göre ayarlayabilirsiniz.

7. Büyük alışveriş sepetine sahip: Maxi-Cosi Noa Baston Bebek Arabası

Altında büyük bir alışveriş sepeti bulunan Maxi-Cosi Noa Baston Bebek Arabası, alışverişe çıktığınızda yanınızda ayrı bir çanta bulundurmanıza gerek bırakmaz. 6 aydan başlayarak 3,5 yaşına kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz baston modeli arabanın 15 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. En iyi baston bebek arabası 2018 listesinde yer alan model, tasarım ve kullanım açısından beğeni kazanarak piyasadaki diğer ürünlerin bir adım önüne geçti. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşıyabileceğiniz ürünü aracınızın bagajına koyarak istediğiniz yere götürebilirsiniz. Bebek arabasını istediğinizde kolayca açıp kapatabilirsiniz.

8. Üst düzey rahatlık: Rival Sweet Tam Yatar Baston Bebek Arabası

Ultra rahatlık sağlayan bir baston bebek arabası tavsiyesi istiyorsanız Rival Sweet Tam Yatar Baston Bebek Arabası aradığınız ürün olabilir! 18 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunan ürünü doğumdan çocukluk çağına kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Sarsıntıyı önleyen ön teker mekanizması sayesinde en zorlu yolları bile kolayca aşabilen model, dağ taş dinlemeden her yerde sizinle olmaya devam eder. Katlanabilir tasarımı ile katlandığında hiç yer kaplamayan modeli aracınızın bagaj kısmına atarak her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu sayede gittiğiniz her yere konforu yanınızda götürebilirsiniz.

9. Keten kumaşı ile cildi yakmaz: Tois Baby Oslo Baston Bebek Arabası

Kaliteli ve ucuz baston bebek arabası arayışındaysanız Tois Baby Oslo Baston Bebek Arabası önerebileceğimiz seçenekler arasında yer alıyor. 25 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunan ürün, kaliteli ve dayanıklı materyalleri ile çocukluk çağına kadar kullanım olanağı sağlıyor. Modelin üst kısmında bulunan açılıp kapanabilir tente, bebeğinizi zararlı güneş ışınlarından ve rüzgârın etkisinden koruyor. Emniyet kemeri ve arka tekerlerinde bulunan fren sistemi ile bebeğinizin güvenliğini dikkate alan ürünü gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Fiyatıyla da cebinizi sevindiren bu modeli incelemenizi tavsiye ederiz!

10. Müthiş sürüş rahatlığı: Joie Brisk Lx Baston Bebek Arabası

Müthiş bir sürüş rahatlığı sağlayan Joie Brisk Lx Baston Bebek Arabası, diğerlerinden bir adım ön plana çıkan rahatlığıyla dikkat çekiyor. Tek elle rahatlıkla katlanabilen tasarımı sayesinde kullanımı son derece kolay olan bu ürün hayatınızı kolaylaştırıyor. Arka kısmında çift, ön kısmında tek teker kullanılarak daha fonksiyonel bir hâle getirilen baston model araba, çocuğunuzun ve sizin rahatlığınızı önemsiyor. 0-36 ay arasında kullanılabilen model, uzun yıllar boyunca kalitesini sürdürmeye devam ediyor. Böylece sizi bir süre sonra başka bebek arabası alma derdinden de kurtarıyor.

11. Kolay katlanabilen tasarım: Diamond Baby London Pratik Baston Bebek Arabası

Kolay katlanan tasarımı ile her yere yanınızda taşıyabileceğiniz Diamond Baby London Pratik Baston Bebek Arabası, listemizdeki en uygun fiyatlı seçenekler arasında bulunuyor. Nefes aldıran kumaşı ile her mevsim kullanıma uygun olan bebek arabası, çocuğunuzun cildini rahatsız etmiyor. Arka tekerlerinde bulunan fren sistemi sayesinde bebeğinizin güvenliğini düşünen baston model araba, katlandığında yer kaplamıyor. Ergonomik tutma kolu ile konfor sunuyor ve sürüş esnasında ses çıkarmıyor. Tam bir fiyat-performans ürünü olan modeli edinerek bebeğinizi konforla taşımanın keyfini sürebilirsiniz.

12. Tam kapanabilen rüzgârlık tente: BabyHope UMT Baston Bebek Arabası

Tam kapanabilen rüzgârlık tentesi ile güneşin zararlı ışınlarına karşı bebeğinizi koruyan BabyHope UMT Baston Bebek Arabası, çift tekerlek sistemi sayesinde kolay kullanım olanağı sağlar. 12 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan baston model bebek arabasını doğumdan hemen sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. 360 derece dönebilen tekerlekleri en zorlu yollarda bile konforlu sürüş sağlar. Kaliteli materyaller ile uzun yıllar boyunca sağlamlığını sürdüren bu model, en keyifli yolculuklarınız sırasında size eşlik eder. Katlandığında yer kaplamayan bu ürünü satın aldıktan sonra bebeğinizle rahatça gezmenin tadına varmaya hazır olabilirsiniz!

13. Otomatik sistem: Pierre Cardin Fame Baston Bebek Arabası

Otomatik kilit sistemiyle ekstra kullanım kolaylığı sağlayan Pierre Cardin Fame Baston Bebek Arabası, özel alaşımlı alüminyum kasası ile hafif ve ergonomik bir yapı sunar. Bebeğinizi gövde ve bacaklarından 5 nokta ile koruma altına alan emniyet kemeri sayesinde güvenli sürüş deneyimi vadeder. 15 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunan ürünü bebeğinizin doğumundan çocukluk çağına kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Modelin gövde kısmında kullanılan kaliteli ve yumuşak kumaş, bebeğinizin cildine zarar vermez ve gün boyu rahat etmesini sağlar. Üstün kaliteli gövde tasarımıyla uzun yıllar boyunca sağlamlığını sürdürecek ürünü gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

14. İkiz çocuk sahiplerinin yardımcısı: Aldeba İkiz Baston Bebek Arabası

İkiz çocuklar için kullanılabilecek en iyi baston bebek arabası 2020 listesinde yer bulan bir modelde sıra! Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde kolayca taşıyabileceğiniz Aldeba İkiz Baston Bebek Arabası, çift tekerlek sistemi ile en zorlu yollarda bile kolay sürüş imkânı sağlar. Silinebilir hijyenik kumaşı ile kolayca temizleyebileceğiniz baston model bebek arabası, kilit sistemine sahip olan tekerleri ile güvenlik vadeder. Ürünün üst kısmında bulunan su geçirmez tente, bebeğinizi hem güneşin zararlı ışınlarından hem yağmurdan korur. İkiz bebekleri bulunan ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak bu ürünü ister kendiniz kullanabilir ister sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

15. Çift yönlü olarak kullanılabilecek bir seçenek: Crystal Baby Marvel Çift Yönlü Puset

Hem bebek arabası hem puset olarak kullanabileceğiniz çift yönlü baston bebek arabası, şık ve ergonomik bir tasarıma sahip. 18 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunan model, çift tekerlek sistemi ile en zorlu yollarda hatta yokuşlarda bile kolay sürüş imkânı sunar. Tutacak kısmı iki yönlü olarak ayarlanabilen ürünü güneşin yönüne göre çevirebilir, böylece bebeğinizin her koşulda rahat etmesini sağlayabilirsiniz. Nefes aldıran kumaşı ile bebeğinizin cildine hassas davranan ürünü ıslak bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Bebek arabasının ön kısmında bulunan içecek koyma bölümü sayesinde dışarıdayken bile bebeğinizin karnını doyurabilir ve keyifli anların tadını çıkarabilirsiniz.