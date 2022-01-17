Bebeğinizi en ücra köşelerden dahi duyabilmek için en iyi bebek telsizi çeşitleri

Anne ve babalar için en değerli hazine olan bebekler, sıklıkla ebeveynlerine ihtiyaç duyuyor. Ancak sesleri her zaman ebeveynleri tarafından işitilemeyebiliyor. Bu noktada devreye giren bebek telsizleri, bebeklerin çıkardığı en ufak sesleri bile kolayca algılayıp ebeveynlere iletebiliyorlar. Alıcı ve verici olarak 2 üründen oluşan bebek telsizleri, bebekler ve ebeveynler arasında kuvvetli bir iletişim köprüsü kuruyor. İletişimin yanı sıra bebek telsizlerinin birbirinden etkileyici özellikleri bulunuyor. Çekim mesafesinin dışına çıkıldığında uyarı veren, bebek odasının sıcaklığını saptayan, çift yönlü iletişim imkanı sunan, kamera özelliği barındıran, gece lambası olarak kullanılabilen ve müzik çalabilen bebek telsizleri hem ebeveynler hem bebekler için etkili bir kullanım sunuyor. Haydi gelin, en başarılı bebek telsizi modellerini birlikte inceleyelim.

1. Kulağınız sürekli bebeğinizde olsun: Motorola MTRL-MBP24 Bebek Telsizi

Türkiye'nin en iyi bebek telsizi markaları arasındaki Motorola, MTRL-MBP24 Bebek Telsizi modeliyle ebeveynlere son derece pratik özellikler sunuyor. Motorola MTRL-MBP24 modelinin en önemli özelliği 300 metrelik bir çekim mesafesi sunması. Bu sayede evdeki mevcut WIFI ağına herhangi bir yük oluşturmadan kullanılabiliyor. 300 metrelik alan dışına çıkıldığında uyarı bildirimi gönderen Motorola MTRL-MBP24 Bebek Telsizi, ebeveynlerin aktif bir şekilde bebeklerini takip etmelerine yardımcı oluyor. Yüksek hassasiyete sahip mikrofon sayesinde bebeklerin çıkartmış olduğu en ufak ses bile kolayca duyulabiliyor. Dijital göstergeli panel üzerinden ses seviyesini ayarlama imkanı veren model, bebek odasının ısısını ebeveynlere bildirmesiyle de öne çıkıyor.

Motorola MTRL-MBP24 Bebek Telsizi modelini daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Motorola markasının diğer bebek bakım ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Weiyiroty Kameralı ve Sesli Bebek Telsizi ile bebeğinizi hem duyun hem görün!

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Bebek telsizi kameralı tavsiyeleri arasında önemli bir yere sahip olan Weiyiroty Kameralı ve Sesli Bebek Telsizi, gelişmiş tasarımı sayesinde ebeveynlerin bebeklerini kolayca kontrol etmelerini sağlıyor. Birbirinden etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Weiyiroty Kameralı ve Sesli Bebek Telsizi, bebek odasının mevcut ısı değerini algılayıp telsiz üzerinden ebeveynlere gösterebiliyor. İki yönlü ses özelliği sayesinde bebeklerin sesini ebeveynlere ilettiği gibi ebeveynlerinkini de bebeklere iletebilen ürün, huysuzlanan bebeklere ebeveynlerinin sesini ileterek onları yatıştırıyor. 2100 mAh lityum pilinin yüksek kapasitesi sayesinde 8 saat ekran çalışma süresi bulunan Weiyiroty Kameralı ve Sesli Bebek Telsizi, şarj edilebilme özelliğiyle de kolaylık sunuyor.

Mavi rengi ve sevimli tasarımıyla Weiyiroty Kameralı ve Sesli Bebek Telsizi modelini incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Sevimli ve pratik: Reer 50070 Bebek Telsizi

"Hangi marka bebek telsizi almalıyım?" diye soranlar için ideal seçeneklerden biri olan Reer 50070 Bebek Telsizi, pratik yapısı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 300 metrelik çalışma mesafesi sayesinde ebeveynlere etkili bir kullanım sunan Reer 50070 Bebek Telsizi, ses kalitesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Akıllı gürültü aktivasyonu özelliği, ürünün sadece bebek sesi algıladığında çalışmasını sağlıyor ve bu sayesinde gereksiz enerji harcamasının önüne geçiliyor. Tercihe bağlı olarak gece lambası olarak da kullanılabilen Reer 50070 Bebek Telsizi, uykuya dalan kuşlar görseliyle bebek odalarına sevimli bir görünüm katıyor.

Reer 50070 Bebek Telsizi modelini daha detaylı incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Bebeğinizi her an kontrol etmek için Lionelo Babyline 5.1

Kameralı bebek telsizi arayanlar için ideal bir tercih olabilecek Lionelo Babyline 5.1, bebeklerini her an gözlemlemek isteyen ebeveynlere pratik çözümler sunuyor. Ürüne entegre haldeki 2 kamera, bebek odasının telsiz üzerinden ve 2 farklı açıdan kontrol edilmesine katkı sağlıyor. Kameralı telsiz kısmında yer alan ısı sensörü, bebek odasının mevcut sıcaklığını tespit ederek olağan dışı bir duruma karşı ebeveynleri haberdar ediyor. Bebek uyandığında, bebek odasının sıcaklığı düştüğünde ve telsiz menzili dışına çıkıldığında ebeveynlere bildirim gönderen telsiz, etkin bir kontrol kurulmasına yardımcı oluyor. Lionelo Babyline 5.1 modelinin bir diğer önemli özelliği de 8 farklı bebek melodisi içermesi. Bu sayede bebeklere huzurlu melodiler çalıp onları kolayca uyutuyor.

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5. Bebeğinizin ihtiyaçlarını aksatmayın: Dioche Dijital Audio Bebek Telefonu

Dioche Dijital Audio Bebek Telefonu, başarılı ses aktarımı sayesinde adından söz ettirmeyi başarıyor. Sesi tüm detaylarına kadar algılayan Dioche Dijital Audio Bebek Telefonu, bebeklerin çıkarmış olduğu en ufak sesleri bile ebeveynlere iletiyor. Çift yönlü konuşma özelliğiyle dikkat çeken ürün, ebeveynlerin bebekleriyle aynı odada olmasalar bile iletişim kurmalarını sağlıyor. Veri şifreleme özelliği sayesinde telsiz sinyallerinin başka telsizlerle karışmasını engelleyen Dioche Dijital Audio Bebek Telefonu, mahremiyetin korunması açısından da büyük bir avantaja sahip. 250 metrelik açık hava aktarım menzili, ebeveynlere büyük bir kolaylık sunuyor.

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6. Bebek bakımındaki pratik yardımcınız Philips Avent SCD713/26

Pratik bebek telsizi çeşitleri arasında önemli bir yeri olan Philips Avent SCD713/26; iç mekanlarda 50 metre, dış mekanlarda ise 330 metrelik çekim gücü sayesinde ebeveynlerin bebek telsizini rahatlıkla kullanmalarını sağlıyor. Pil gücünden tasarruf edip cihazı uzun süre kullanmak isteyenler için Smart Eco modu bulunan Philips Avent SCD713/26, verimini her zaman koruyor. İstenildiğinde gece lambası olarak da kullanılabilen bebek telsizi, bebek odalarında hoş bir ambiyans yaratıyor. Aynı zamanda birbirinden güzel 5 ayrı uyku şarkısıyla miniklerin huzurla uyumalarına yardımcı oluyor.

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7. NUK Eco Control+ Kameralı Bebek Telefonu'nun özellikleri saymakla bitmiyor!

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NUK Eco Control+ Kameralı Bebek Telefonu, birbirinden fonksiyonel özellikleri ile bebek telsizi çeşitleri arasında öne çıkmayı başarıyor. NUK Eco Control+ Kameralı Bebek Telefonu, düşük radyasyon seviyesi sayesinde daha güvenli bir kullanım sunmasıyla adından söz ettiriyor. Tercihe bağlı olarak ses seviyesi artırılabilen gürültü hassasiyetli mikrofon, bebeklerin çıkarmış olduğu en düşük sesleri bile algılayıp hemen ebeveynlere iletiyor. Işıklı özelliği sayesinde gece lambası olarak da kullanılabilen ürün, 5 programlı uyku şarkısı seçeneğiyle hem sizi hem bebeklerinizi mutlu ediyor. Telsiz menzilinden çıkıldığında ebeveynleri bilgilendiren ürün, her anlamda büyük bir kolaylık sağlıyor.

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8. Berrak ses kalitesi: Weewell WMA420 Bebek Telsizi

Bebeğinin çıkardığı sesi en net şekilde duymak isteyenler için ideal bir tercih olan Weewell WMA420 Bebek Telsizi, son derece berrak ses kalitesiyle ebeveynleri memnun etmeyi başarıyor. Kompakt tasarımı ve kullanışlı arayüzü ile pratik bir kullanımı olan ürünün 300 metrelik geniş çekim alanı sayesinde ev içinde rahatça hareket edilebiliyor. Çekim mesafesinden çıkıldığında ise kullanıcılara hemen uyarı veriyor. Sakinleştirici melodileri ve ninnileri sayesinde bebeklere huzurlu bir ortam sunan Weewell WMA420 Bebek Telsizi, ses seviyesini kullanıcıların tercih ettiği düzeyde ayarlamasına imkan veriyor. Sıcaklık göstergesi sayesinde bebek odasının mevcut sıcaklığını algılayabilen ürün, ebeveynlerin bebek odasını uzaktan kontrol etmesini sağlıyor.

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9. Son derece kullanışlı: Vtech BM1100 Bebek Telsizi

Geniş menzilli en iyi bebek telsizi çeşitleri arasındaki Vtech BM1100 Bebek Telsizi, parazit yaratmayan ses kalitesiyle ebeveynlerin takdirini kazanıyor. Kemere takılabilmesi için klipsi bulunan ürün, ebeveynlerin telsizi yanlarından ayırmadan ev içinde hareket edebilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca çekim menzili aşıldığında uyarı vererek kullanıcıları bilgilendiriyor. Kullanıcı tercihine bağlı olarak gece lambası olarak ışık yayabilen ürün, çok yönlü kullanımıyla birçok ebeveynin beğenisini kazanıyor. Ses şiddetinin ayarlanmasına imkan tanıyan Vtech BM1100 Bebek Telsizi, kontrolü tamamen ebeveynlere bırakıyor!

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10. Hem gece lambası hem telsiz: Bebevo Bm202 Dijital Bebek Telsizi

Bebek ürünleri deyince akla ilk gelen markalardan Bebevo'nun BM202 Dijital Bebek Telsizi modeli; açık alanlarda 300 metre, iç mekanlarda 50 metrelik çekim mesafesi sayesinde gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Bebevo BM202 Dijital Bebek Telsizi, güvenli bir iletişim frekansı oluşturmasının yanı sıra bas konuş özelliği sayesinde ihtiyaç anında ebeveynlerin kendi seslerini bebeklerine iletmelerine imkan tanıyor. Sade ama sevimli tasarımıyla dikkat çeken ürün, LED gece lambası olarak kullanıldığında bebeklerin huzurla uykuya dalmalarına yardımcı oluyor. Şarjlı yapısı sayesinde kullanıcıları pil değiştirme derdinden kurtaran telsizin 20 saate varan kullanım süresi ile geceleri bebeğiniz için endişelenmenize gerek kalmıyor!

Güvenli gece modu ile bebeğinizin her zaman yanında olan Bebevo BM202 Dijital Bebek Telsizi'ni satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

11. Gözünüz ve kulağınız olacak bir cihaz: Chicco Smart BJ-0210159 Görüntülü Bebek Telsizi

Kameralı bebek telsizleri söz konusu olduğunda "Kameralı bebek telsizi nasıl kullanılır?" sorusu sıklıkla soruluyor. Son derece pratik bir kullanımı olan Chicco Smart BJ-0210159 Görüntülü Bebek Telsizi, kamera ve telsizin uyumlu bir şekilde çalıştığı mükemmel bir ürün. Bebek odasına yerleştirilen kamera sesleri de algılayabildiği için ebeveynlerde bulunan telsize bebeğin anlık görüntüsünü ve çıkardığı sesleri iletebiliyor. Gece görüşü özelliğine sahip kamera, en karanlık saatlerde bile bebeği rahatlıkla görüntülüyor. Uzun süreli pil ömrüyle dikkat çeken Chicco Smart BJ-0210159 Görüntülü Bebek Telsizi, istenildiğinde sesle etkinleştirme özelliği olan Akıllı Eco moda geçerek büyük bir güç tasarrufu sağlıyor.

Kameralı bebek telsizleri arasında iyi bir seçenek olan Chicco Smart BJ-0210159 Görüntülü Bebek Telsizi modelini incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

12. Switel BCE 27 Gece Lambalı Bebek Telsizi'ni taşımanız çok kolay!

Kaliteli ve kullanışlı bebek telsizi seçenekleri arasındaki Switel BCE 27 Gece Lambalı Bebek Telsizi, ebeveynleri mutlu edecek bir dolu özellik içeriyor. İdeal koşullarda 150 metrelik çekim mesafesi olan Switel BCE 27 Gece Lambalı Bebek Telsizi, bel klipsi sayesinde kolayca taşınabiliyor. Tercih edildiğinde gece lambası fonksiyonu da görebilen ürün, bebeklerin karanlıkta kalmasına engel oluyor. Ayrıca kullanıcı tercihine bağlı olarak ses seviyesi ve ışık şiddeti ayarlanabiliyor. Canlı mavi rengiyle ve basit ama şık tasarımıyla bebeğinizin odasına çok yakışacak bebek telsiziyle gözünüz arkada kalmasın!

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