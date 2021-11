Bebeğinizin mışıl mışıl uyuması için en iyi bebek yatağı modelleri

Her ebeveyn, minik bebeğini korumayı ve onun için en iyisini seçmeyi ister. Elbette, en kaliteli bebek yatağı marka tavsiyeleri arasından seçim yapmak oldukça zor olabilir. Bu nedenle bebeğinizin hem omurga hem de genel sağlığı açısından konforlu bir yatak modeli seçmeniz gerekir. Peki, en iyi bebek yatağı nasıl olmalı? Örneğin; bebekler için özel üretilen yaylı yataklar konforlu ve rahat bir uyku zemini sunar. Kumaşları bebeklere özel alerji yapmayan ve bakteri üretmeyen yapısıyla bebeğinizin omurgasını da destekler. İlk aylar için ebeveyn odasında bebek yatağı olarak tercih edilen park yataklarını da kullanabilirsiniz. İç katmanlarından dolgu malzemesine kadar bebek yataklarını çeşitlerine ayırmamız da mümkün. Örneğin; yün, sünger, visco, lateks, kuş tüyü, organik pamuklu gibi türlerde birçok bebek yatağı bulabilirsiniz. Özellikle lateks yataklar, son zamanlarda oldukça popüler. Kauçuk ağacı gibi bazı bitkilerde bulunan ve hava ile temas ettiğinde katılaşan lateks yapısı, hem darbe emici hem de ortopedik bir bebek yatağı.

Bebek Yatağı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

"En iyi bebek yatağı özellikleri neler?" sorusunu uzmanlar "Doğal, antialerjik ve antibakteriyel." olarak cevaplıyor. Buna ek olarak alacağınız yatağın çok sert ya da yumuşak olması da pek önerilmiyor. Aşırı yumuşak yataklar, bebeğin içine gömülmesine sebep olduğu için omurgayı desteklemiyor. Sert yataklar ise bedenin gerektiği gibi gevşemesine engel olarak dinlenme kalitesini ve konforunu sunamıyor. Ayrıca ilk 6 ay hem ani bebek ölüm sendromunu önlemek hem de bebeğinizin nefes alıp verişini zorlaştırmamak adına yumuşak yataklar tercih etmemeniz tavsiye ediliyor. Uzmanlar, 6. ay sonrasında omurga gelişimini desteklemek adına bebeğiniz için biraz daha yumuşak yataklara geçiş yapabileceğinizi öneriyor.

İlk aylarında bebeklerin baş kısmının 3-4 cm yukarıda olması, kusma riskine karşı alınabilecek bir önlem. Bu nedenle bu özelliğe yönelik hazır yatakları satın alabilirsiniz ya da yatağın alt kısmına birkaç cm yükseklik sağlayabilecek destekler yerleştirebilirsiniz. Yatağın kumaşı ise kesinlikle çok önemli. Sentetik yapıdaki kumaşlar tercih edilmemeli. Doğal pamuk gibi materyaller, alerjik yapıya sahip bebeğinize daha uygun bir seçenek olur. Ayrıca yıkanabilir pede sahip bebek yataklarını tercih ederek hijyenik koşullar altında bebeğinizin uyku kalitesini ve konforunu sağlayabilirsiniz. Son olarak, alacağınız yatağın bebeğinizin karyolasına göre doğru ölçüde olması da önem verilmesi gereken bir detay.

1. Bebeğiniz Kraft Yataş Pamuk Yatağı ile mışıl mışıl uyuyacak!

En iyi bebek yatağı grupları arasındaki seçeneklerden biri olan Kraft Yataş Pamuk Oyun Parkı Yatağı, tamamıyla doğal malzemelerden oluşur. Antibakteriyel ve anti mayt özellikli kumaş yapısıyla yatak yüzeyinde alerjen ve mayt oluşumunu engeller. %100 pamuk yüzeyli dolgusu ile bebeğiniz için tamamen doğal bir uyku ortamı sunar. Bebek için daha sağlıklı ve alerjenlerden uzak bir uyku ortamı oluşturur. Bebek yüzüstü yattığı zaman bile yatak, üstün hava geçirgenliği sayesinde bebeğin nefessiz kalma riskinin azaltır. Makinede yıkanabilir ve kolayca çıkarılabilir kılıfı da kullanım kolaylığı sağlar. 10 cm yükseklikteki modelin bir yönü 0 ila 2 yaş, diğer yönü ise 3 ila 6 yaş için kullanılabilir.

2. Tam bebek cildine göre: Yataş Bebek Yatağı Milky Comfy Pocket



Yataş Milky Comfy, bebek yatağı önerilerinin başında yer alıyor. Süt liflerinden üretilmiş özel kumaşı ile bebeğinizin cildiyle uyumlu ve dost olacak bir uyku ortamı oluşturuyor. Hem nefes alabilen hem de nem dengesini sağlayabilen yatak yapısı, pocket yay sistemi ile bebeğinizin omurgasını destekliyor. Bebeğinizin yüzüstü yatış pozisyonunda bile nefes almasını kolaylaştıran bir yapıya göre üretiliyor. Uluslararası yüksek güvenlik ve ergonomi sertifikasına sahip yatağın bir tarafı 0-2 yaş, diğer tarafı ise 3-6 yaş için uygun. Tamamen hava alan kumaşlardan üretilen yatağın kılıfı kolayca çıkarılıp yıkanabiliyor.

3. Mükemmel doku ve kalite bir arada: İşbir Bebek Yatağı Coco Dream Baby



İşbir kalitesi ve garantisi ile satışa sunulan Coco Dream Baby'nin içeriğindeki 10 cm kalınlığındaki Hindistan cevizi kabuğu lifleri, doğal deve yünü ile sarılır ve organik pamuk kumaş ile kaplanır. Doğal ipliklerden elde edilen yapısı ile yumuşacık hissettirir. 12 cm kalınlığına sahip bu özel yatak hem doğal yapısı hem de yıkanabilir kılıfı ile öne çıkar. Bebeğinizin deliksiz bir uyku deneyimi yaşamasına destek olur.

4. Heyner Milky Soft Bebek Yatağı ile sonsuz uyku kalitesi!

Heyner Milky Soft Bebek Yatağı modeli sahip olduğu özellikler ile hem uzmanların hem de anne babaların beğenisini kazanır. Bebeğinizin omurgasını destekleyici şekilde tasarlanmış olup çift tavlanmış çelik yay teknolojisi ile üretilen bu yatak serisi, doğal lateks katmanı ile hava sirkülasyonunu da sağlar. Yıllar boyunca ilk günkü formunu tutabilen doğal katmanları ile esnekliğini koruyarak vücut boşluklarını doldurur. Süt liflerinden elde edilen yatak kumaşı ile bebeğinize ekstra konfor sağlar. Pişik oluşumunu da engeller. 20 cm yüksekliğindeki yatağın fermuarlı kılıfının yıkanabilir olması da bebek yatağında aranan en önemli niteliklerden biri olarak dikkat çeker.

5. Doğal pamuk iplikleri ile görenleri kendine hayran bırakacak: Wellmatt Bebek Yatağı Wocolat Baby

Bebek yatağı marka tavsiyelerinin başında Wocolat Baby Bebek Yatağı yer alıyor. İçeriğindeki tamamen doğal pamuk iplikleri ile tasarlanıyor. Yıkanabilir kumaşlı hafif kılıfları bakteri barındırmayan yapısı ile beğeni kazanıyor. Doğal lateks ve %100 doğal Hollanda yünü içeren bu model, hem klima etkisi oluşturup terlemeyi engelliyor hem de bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlıyor. Böylece bu modelin hava alan yapısı sayesinde 4 mevsim rahat bir şekilde bebeğinize uyku ortamını sunabilirsiniz. 8 cm yüksekliğindeki bu yatak modeli 0 ila 7 yaş için uygun ve kemik gelişimini destekleyerek ortopedik rahatlık sunuyor.

6. Temizliğe ve hijyene önem verenlere Heyner Organic Cotton Visco!

Heyner Organic Cotton Visco Bebek Yatağı, %90 pamuk kumaşı ile en iyi ve sağlıklı bebek yatağı modelleri arasında yer alır. Ped için kullanılan yüksek hacimdeki kuş tüyü, sünger ile omurgayı destekler. Organik pamuk kumaşı sayesinde toprağı, havayı ve suyu korur. Örme kumaş kullanımı ile yatak, bebeğinizin vücudunun şeklini alır. Seneler boyunca kullanılabilir özellikteki yatağın yıkanabilir pedi sayesinde bebeğinizin ihtiyacı olan hijyenik ve konforlu ortamı sağlayabilirsiniz. Süt liflerinden oluşan antibakteriyel yapısı ile hijyenik ve temiz bir uyku ortamı oluşturur. Sıvı geçirmeyen bu yatak modelinin dış yüzeyini istediğiniz vakit çıkarabilirsiniz.

7. Sonsuz dayanıklılık ve kalite ile Mobpazar Bebek Yatağı

Mobpazar'ın bebekler için tasarladığı Aloe Vera Kumaşlı Yarı Ortopedik Bebek Yatağı; uzun ömürlü, sıvı geçirmez ve yıkanabilir pedi ile huzur dolu bir uyku sağlıyor. Yumuşak tuşeli yapısı sayesinde vücuttaki enerjiyi dengeliyor. Yüzey konforunu arttıran thermoband elyaflı yapısı hava geçiren özel bir kumaşla üretiliyor. Vücut ağırlığını dengeli bir biçimde tüm yaylara dağıtan yatakta esnekliğe ve çökmeye karşı dirençli bonel yay sistemi bulunuyor. 25 cm yatak yüksekliğindeki bu yatağı çift taraflı olarak kullanmayı tercih edebilirsiniz.

8. GOYSILA Next To Me Yatak Chicco sağlık ve konfor sağlıyor!

GOYSILA Next To Me Yatak Chicco Ortopedik Bebek Yatağı, hiçbir zararlı madde kullanılmadan üretildiğini ve uluslararası olarak "ekolojik" bir ürün olarak kabul edildiğini gösteren Öko-Tex Standart 100 sertifikasına sahip. Yapışma önleyici niteliğindeki teknoloji sayesinde yatağın merkezi ve yanlarda olmak üzere eşit bir perforasyon ve yoğunlukta üretilir. Böylece bebeğiniz için maksimum güvenlik ve konfor sağlar. Doğal elyaf, çıkarılabilir ve makinede yıkanabilir. Bambu kumaşıyla son derece yumuşak, hafif ve dayanıklı üretilir. %100 İtalyan markası sayesinde maksimum konfor sunar. 7 cm yükseltilmiş kalınlığıyla bebeğiniz derin ve sıkı bir şekilde uyuyabilir. Özellikle antibakteriyel ve dezenfeksiyon özellikleri ile hijyenik koşulları karşılar.

9. Harika bir uyku deneyimi için Baby Plus Lux Bebek Yatağı'nı tercih edin!

Baby Plus Lux Bebek Yatağı; aloe vera özü içeren kumaşı ile bebeğinize huzurlu, sağlıklı ve rahatlatıcı bir uyku garanti ediyor. Antibakteriyel ve hava alan dokusu ile anne babalar tarafından beğeniliyor. Fermuar ile çıkarılabilen pedi sayesinde yıkayabiliyor ve her iki tarafını da kullanabiliyorsunuz. Torba yayın bağımsız yapısı ile bebeğinizi rahatsız etmeden sırtını destekliyor ve fiziksel olarak konfor sağlıyor. Bu modelde elastik sünger, SSS torba yay sistemi, bordur ve emiratte dokuma kumaş özellikleri de bulunuyor.

10. Maxi Cosi Milky Yaylı Bebek Yatağı bebeğinizin yumuşacık cildine göre!



Milky pamuklu örme kumaştan oluşturulmuş doğal ve sağlıklı yapısı ile Maxi-Cosi Milky, sağlıklı bebek yatağı modelleri arasında yer alır. Direnç artırıp vücut ağırlığına göre dengeli bir şekilde yayılabilen bonel yay sistemli bu yatak modeli, uzmanlar tarafından önerilir. Yatak kenarlarındaki çökmeye karşı dayanıklı yüksek hacimli süngerler, özel havuzlama sistemli yatak esnekliği ve uzanma rahatlığı sunar. Her iki yönünü de kullanabileceğiniz 20 cm yüksekliğindeki yatak, süt liflerinden oluşan yüzeyi ile bebeğinizin hassas cildini destekler. Tamamen pamuklu doğal kumaşı sayesinde hava geçirgenliği ile terlemeyi önlemeye yardımcı olur.

