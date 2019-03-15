Bebeğiyle uçak yolculuğu yapan anne yolculara yaptığı hareketle viral oldu

Seul'den San Francisco'ya 10 saatlik uzun bir uçuş olacaktı. Yolcular biniş sırasında koltuklarını arıyordu, birdenbire kucağında bir bebeği olan genç bir kadın ayağa kalkıp herkese küçük çantalar vermeye başladı. Ve karşılığında hiçbir şey istemiyordu.

10 saatlik uçuş için, 200 yolcuya paket hazırlayan düşünceli anne, kulak tıkaçları ve şekerlemelerle doldurduğu paketi tek tek yolculara verdi.

Çantanın içinde bazı birkaç şeker, bir çift kulak tıkacı ve şöyle bir not vardı: ''Merhaba, ben Junwoo 4 aylık bir bebeğim. Bugün annem ve büyükannemle birlikte teyzemi görmek için ABD'ye gidiyorum. İlk uçuşum olduğu için biraz gerginim ve korkuyorum. Bu ağlayabileceğim ve ses çıkarabileceğim anlamına geliyor. Annem senin için küçük bir çanta hazırladı. İçinde şeker ve kulak tıkacı var. Eğer sizi rahatsız edersem lütfen kullanın. Yolculuğun tadını çıkarın. Teşekkür ederim.'

Uçaktaki herkes bu asil eylemden etkilendi, ancak yolcular kulak tıkaçlarını kullanma şansı bile bulamadılar çünkü Junwoo bütün uçuş boyunca hiç ağlamadı - bu yüzden şekerlemelerin tadını çıkardılar.