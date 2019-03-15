KADIN

Bebeğiyle uçak yolculuğu yapan anne yolculara yaptığı hareketle viral oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 15.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Birçok kişi uçakta, otobüste kısaca toplu taşımada bir bebeğin olmasını istemez. Özellikle yolculukları uzun sürecekse. Hikayemizin baş kahramanı anne tüm bunları bildiği için diğer yolcuların kalbine dokunacak bir girişimde bulundu. Facebook kullanıcısı Dave Corona, bunu internette yayınladıktan sonra, viral oldu.

Bebeğiyle uçak yolculuğu yapan anne yolculara yaptığı hareketle viral oldu

Seul'den San Francisco'ya 10 saatlik uzun bir uçuş olacaktı. Yolcular biniş sırasında koltuklarını arıyordu, birdenbire kucağında bir bebeği olan genç bir kadın ayağa kalkıp herkese küçük çantalar vermeye başladı. Ve karşılığında hiçbir şey istemiyordu.

10 saatlik uçuş için, 200 yolcuya paket hazırlayan düşünceli anne, kulak tıkaçları ve şekerlemelerle doldurduğu paketi tek tek yolculara verdi.

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Çantanın içinde bazı birkaç şeker, bir çift kulak tıkacı ve şöyle bir not vardı: ''Merhaba, ben Junwoo 4 aylık bir bebeğim. Bugün annem ve büyükannemle birlikte teyzemi görmek için ABD'ye gidiyorum. İlk uçuşum olduğu için biraz gerginim ve korkuyorum. Bu ağlayabileceğim ve ses çıkarabileceğim anlamına geliyor. Annem senin için küçük bir çanta hazırladı. İçinde şeker ve kulak tıkacı var. Eğer sizi rahatsız edersem lütfen kullanın. Yolculuğun tadını çıkarın. Teşekkür ederim.'

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Uçaktaki herkes bu asil eylemden etkilendi, ancak yolcular kulak tıkaçlarını kullanma şansı bile bulamadılar çünkü Junwoo bütün uçuş boyunca hiç ağlamadı - bu yüzden şekerlemelerin tadını çıkardılar.

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Ancak bu hareket karşısında uçaktaki yolcular adı bilinmeyen kadına teşekkür etmeye karar verdi. Hikaye anında viral oldu ve birçok kişi bunun hakkında yorum yaptı.

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Bazıları onun bu akıllı fikrine hayran kaldığını söylerken, diğerleri uçaklarda küçük çocukları olan anne-babalara karşı daha anlayışlı olmalıyız ve bütün bu çabayı sarf etmelerine gerek yok diyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Dave Corona Junwoo

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