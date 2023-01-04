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Bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kg'lık koli bırakıldı! 'Tebrikler, bebeği ezdiniz'

04.01.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç’te bir kurye evin dışında bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk bir koli bıraktı. Paketi bebek arabasının üzerinde bulan anne, olayı fotoğrafla sosyal medyadan paylaşarak duyurdu. Fenomen anne paylaşımında "Tebrikler, uyuyan bebeği 10 kg'lik bir koliyle pusetinde ezdiniz. Tanrıya şükür bebek iyi" dedi. Anne sonrasında kuryenin çiçek ve çikolatayla gelip gözyaşları içerisinde özür dilediğini de açıkladı.

Bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kg'lık koli bırakıldı! 'Tebrikler, bebeği ezdiniz'

İsveçli bir sosyal medya fenomeni tarafından paylaşılan olayda ismi açıklanmayan anne, bebeği çocuk arabasında evin hemen dışında uyumaya bıraktığını ve geri döndüğünde, bebeğin uyuduğu arabanın üstünde sipariş verdiği 10 kiloluk paketin konmuş olduğunu gördü. Sosyal medyadan olayın fotoğrafını paylaşan anne “Tebrikler, uyuyan bir bebeği 10 kilogramlık bir koli ile pusetinde ezdiniz ve utanmadınız. Tanrıya şükür bebek iyi! Bir daha asla!” ifadelerini kullandı.

"NEREDEYSE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÖZÜR DİLEDİ"

Fenomen, olayın geçen hafta gerçekleştiğini ifade ederek “Neyse ki, bebeğe bir şey olmadı, ancak koli bebek arabasının üzerine farklı bir şekilde yerleştirilmiş olsaydı, bunun çok daha ciddi sonuçları olabilirdi” dedi. İsveç basınına konuşan kargo firmasının sözcüsü kuryenin paketi kuru bir yere bırakmak istediğini, ön kapının yanında bulunan çocuk arabasının uygun olacağını düşündüğünü ve bebeği görmediğini söyledi. Anne ise daha sonra sosyal medyadan başka bir paylaşım yapıp kuryenin kendisine çiçek ve çikolata getirerek 'neredeyse gözyaşları içinde' özür dilediğini açıkladı.

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İsveç gibi bazı İskandinav ülkelerinde soğuk havalarda bile bebeklerin sağlığına fayda sağladığına inanıldığı için bebeklerin, dışarıda bir bebek arabasında uyutmak oldukça yaygındır. (DHA)

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