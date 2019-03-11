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Bebek bezinde uyuşturucu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Balıkesir'de bebek bezinin içine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyonda bebek bezinin içine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, V.K, A.K, R.Ç. ve S.N.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlılara ait içinde çocukların da bulunduğu otomobili Çelebiler Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, S.N.Ç'nin kucağında bulunan pusetin içindeki bebek bezinde 110, V.K'nin üzerinde 28 uyuşturucu hap ele geçirdi.

V.K, A.K, R.Ç. ve S.N.Ç. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir bebek bezi Sındırgı uyuşturucu

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