Bebek gibi kokmak istiyorsan bu 3 maddeyi yap!

Bebeklerin mis gibi kokusu, herkesin dikkatini çeker ve bu koku genellikle temizlik ve tazeliği yansıtır. Eğer siz de bebek gibi temiz kokmak istiyorsanız uygulayabileceğiniz bazı maddeler var. Bu basit sırlar size bebek gibi taze ve temiz bir koku kazandırır.

BEBEK GİBİ GÜZEL KOKMANIN 3 SIRRI

1) Parfümün nemli ciltte daha etkili olduğu bir gerçek. Bu yüzden parfüm sıkmadan önce, parfüm sıkacağınız bölgeleri nemlendirebilirsiniz.

2) Normal parfüme göre parfümlü bir vücut yağı kullanmak daha iyidir. Çünkü vücut yağının kokusu cildinizde daha uzun süre kalıcılık sağlar.

3) Soğan, sarımsak ve baharatlı yiyeceklerden kaçın. Bu tarz yiyecekler vücuttaki kötü kokuyu yoğunlaştırabilir. Bunun yerine sebze ve meyveler tüketmek daha iyidir.







