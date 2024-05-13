KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Bebek gibi kokmak istiyorsan bu 3 maddeyi yap!

    Bebek gibi kokmak istiyorsan bu 3 maddeyi yap!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.05.2024 15:43
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bebek gibi her daim güzel kokmak, birçok insanın arzuladığı bir durumdur. Bebeklerin doğal kokusu, temizlik ve tazelik hissi verir. Eğer siz de her zaman güzel kokmak istiyorsanız, bu üç maddeyi uygulayabilirsiniz.

    Bebeklerin mis gibi kokusu, herkesin dikkatini çeker ve bu koku genellikle temizlik ve tazeliği yansıtır. Eğer siz de bebek gibi temiz kokmak istiyorsanız uygulayabileceğiniz bazı maddeler var. Bu basit sırlar size bebek gibi taze ve temiz bir koku kazandırır.

    BEBEK GİBİ GÜZEL KOKMANIN 3 SIRRI

    1) Parfümün nemli ciltte daha etkili olduğu bir gerçek. Bu yüzden parfüm sıkmadan önce, parfüm sıkacağınız bölgeleri nemlendirebilirsiniz.

    nemlendirme

    2) Normal parfüme göre parfümlü bir vücut yağı kullanmak daha iyidir. Çünkü vücut yağının kokusu cildinizde daha uzun süre kalıcılık sağlar.

    parfüm sıkmak4

    3) Soğan, sarımsak ve baharatlı yiyeceklerden kaçın. Bu tarz yiyecekler vücuttaki kötü kokuyu yoğunlaştırabilir. Bunun yerine sebze ve meyveler tüketmek daha iyidir.


    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anne adayları dikkat: Düşük problemi yaşayan annelere uzmanından tavsiyelerAnne adayları dikkat: Düşük problemi yaşayan annelere uzmanından tavsiyeler
    Ütü yapmadan dümdüz kıyafetlere sahip olmanın sırrı!Ütü yapmadan dümdüz kıyafetlere sahip olmanın sırrı!
    Bir hevesle atölyesini kurdu! Ev ekonomisine destek oluyorBir hevesle atölyesini kurdu! Ev ekonomisine destek oluyor
    Anahtar Kelimeler:
    parfüm koku Sebze
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

    Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

    Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.