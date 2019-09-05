Bebek sahibi olmak isteyen diyabetik kadınlara uyarılar

Diyabet yani şeker hastalığı olan kadınların gebelik öncesi ve gebelik esnasında alınacak tedbirler ve yakın takip ile sağlıklı bir doğum yapmasının mümkün olduğunu açıklayan Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Yandal Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kırbaş, insülinin gebelikte güvenle kullanılan bir ilaç olduğunu vurguladı.

Dr. Kırbaş, Diyabeti olduğu bilinen kadınların gebelik öncesi dönemde kilo kontrolünün sağlanması, hedef kan şekeri seviyelerine ulaşana kadar gebe kalmamaları ve gebelik planladıkları anda bakım ve tedavilerinin düzenlenmesinin önerildiğini belirterek, “Plansız gebeliklerde hem bebek hem de anne ile ilgili sıkıntılar daha sık yaşanmaktadır. Kandan bakılan bir test olan Hba1c dediğimiz test önceki 4 ile 6 haftanın şeker durumunu gösterir, testin sonucu yüzde 6,5-7’nin üstünde olan annelerin bebeklerinde doğuştan anormallik, fetal kayıp ve ölü doğum görülme riski daha yüksektir. Gebelik öncesi bilinen diyabeti olan gebelerin mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, iç hastalıkları, endokrin uzmanı ve diyetisyenden oluşan bir ekip tarafından takip edilmesi gerekir. Bu gebelerin ilk trimesterde kullanacağı folik asit dozu da 1 ile 4 grama kadar yükseltilmelidir. Kullanılan diğer ilaçların değerlendirilmesi, gerektiğinde bebeğe olumsuz etki etmeyecek ilaç çeşitleriyle en erken dönemde değiştirilmesi gerekir” diye konuştu.