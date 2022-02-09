Bebek sahibi olmayı engelleyebilir! Her 10 kadından biri...

Regl ağrılarının birçok nedeni bulunuyor. Bu ağrıları önemsemek gerekli tedbirleri, tahlilleri yaptırmak gerekiyor. Regl ağrısı belirgin özelliği olan Endometrium adı verilen ve rahim iç duvarındaki dokunun rahim dışında büyümesi ile oluşan bir hastalık olan ”Endometriosis“, halk arasında bilinen yaygın ismiyle “Çikolota Kisti” çok sık rastlanan hastalıklar arasında. Endometriosis hastalığının yumurtalıklara yerleşmesi ve orada kistler oluşturması durumuna ”Endometrioma“ yani “çikolata kisti” adı veriliyor. Çikolata kisti terimi, adını kistin kahverengi, kıvamlı ve yapışkan içeriğinden alıyor.
Endometriosis hakkında bilgi veren Acıbadem Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü; üreme çağındaki kadınların yüzde 10 kadarında endometriosis görülebildiğini belirtti. ”En sık yumurtalıklar, tüpler, barsak duvarında gözlenirler. Bu hücrelerin olması gerektiği yerden başka bir yerde büyümesine bağlı olarak hastalarda belirtiler ortaya çıkar. En sık gözlenen belirti ağrıdır. Ağrı özellikle adet döneminde kasık bölgesinde gözlenebilir, cinsel ilişki sırasında, idrar yaparken ya da dışkılama esnasında ağrı oluşabilir” dedi.
Bir diğer önemli belirtinin ise çocuk sahibi olmada zorluk olduğunu belirten Doç. Dr. Emre Özgü ”Rahim dışına yerleşmiş dokunun yarattığı yapışıklıklar hem ağrıya sebep olurken hem de tüplerde ve yumurtalıklarda yarattığı hastalar çocuk sahibi olma kapasitesinde azalmaya yol açabilmektedir. Endometriosis tanısı almış hastaların yüzde 30-40 kadarında kısırlık gözlenir” açıklamasında bulundu.
Erken tanının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Emre Özgü ”Endometriosis hastalığının tanısı, öncelikle şüphelenmek ile başlar. Özellikle adet döneminde ya da cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar normal olarak değerlendirilmemeli, mutlaka konu ile ilgili uzman bir hekim tarafından kontrol edilmelidir. Bu sayede erken tanı ve müdahale ile hastalık ilerlemeden kontrol altına alınabilir. Endometriosis hastalarında en sık görülen belirti ağrılı adetlerdir” açıklamasında bulundu.
Hastalığın kesin tanısı ile ilgili konuşan Doç. Dr. Emre Özgü ”Adet ağrılarını normal kabul ederek kontrol ettirmemek hastalığın tanısında gecikmeye yol açabilir. Ancak kesin tanısı, cerrahi sırasında mevcut lezyonların görülüp patolojik olarak incelenmesi ile koyulabilir. Tipik şikayetlerle başvuran hastaların yapılan muayene ve ultrasonografik değerlendirmesinde özellikle endometrioma ile uyumlu bulgu ve görüntüler bizi tanıya yaklaştırmaktadır“ dedi.
Endometriosis hastalığının tedavisinin, medikal (ilaç) ve cerrahi tedavi olarak iki ana gruba ayrılabildiğini belirten Doç. Dr. Emre Özgü, tedavinin kişiye özel olduğunun altını çizdi. ”Her endometriozis hastasının şikayeti, tedaviden beklentisi, çocuk isteme durumu, ağrı şiddeti aynı olmadığından endometriozis hastalığında kişiye özel tedavi planlaması önemlidir“ dedi.
Tedavide amacın öncelikle hastanın ağrı şikayetini azaltmak olması gerektiğini; bu amaçla hormonal ya da hormonal olmayan birçok tedavi kullanılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Emre Özgü ”İlaç tedavisinden yeterli cevabı alamayan ya da ilaç tedavisinin fayda edemeyeceği ileri evre endometriosisi bulunan hastalarda ise cerrahi tedavi seçeneği bulunuyor” açıklamasında bulundu.
”Cerrahi tedavide esas amaç; oluşmuş yapışıklıkların açılıp normal hale getirilmesi ve mümkünse hastalığın tekrarı ihtimalini azaltmak için tüm endometriosis odaklarının ortadan kaldırılması olmalıdır. Ameliyat şekli olarak laparoskopik (kapalı) yöntemin seçilmesi ameliyat başarısını arttırırken, hastalığın tekrarı ihtimalini azaltır.“ ifadelerini kullanan Acıbadem Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü ”Çocuk sahibi olamama şikayetleri ile başvuran endometriosis hastalarında ise cerrahi sonrası yardımcı üreme tekniklerinin kullanılması ile çocuk sahibi olabilme şansı sağlanabilmektedir“ dedi.
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