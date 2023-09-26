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Bebek'te çifte cinayet! Korkunç detay ortaya çıktı: Rambo bıçağıyla...

26.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek’te sahilde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, iş çıkışı geldikleri meydanda, taksiciye küfür eden 6 kişilik alkollü bir gruba tepki gösterdi. Çıkan kavga sonucu 2 genç de bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Polis gençlerin katil zanlılarını Bağcılarda yakaladı. Gençlerin öldürüldükleri o anların görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan, 6 şüpheliden 3’ünün gençleri, “Rambo bıçağı” diye tabir edilen bıçakla öldürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Bebek'te çifte cinayet! Korkunç detay ortaya çıktı: Rambo bıçağıyla...

Bebek Cevdetpaşa Caddesi’nde geçtiğimiz Cumartesi dün saat 01.00 sıralarında meydana gelene olayda, sahilde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesailerinin bitmesi sonrasında eve gitmek için meydana geldi. İki genç, mesai bitimi geldikleri meydanda taksi beklemeye başladı. O esnada meydanda bekleyen taksiciye, 2’si kız 6 kişilik bir grup küfür ve hakaret etti. Bunu duyan iki genç ise taksiciyi savunarak gruba tepki gösterdi.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tepki üzerine grup tartıştıkları iki genci çıkan kavgada bıçakladı. Vücutlarına aldıkları darbelerle ağır şekilde yaralanan iki genç, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki gencin yolun karşısından kaldırma gelip diğer grupla karşılaştığı ve aralarında bir arbede olduğu görülüyor.

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6 KİŞİ GRUP BAĞCILAR’DA YAKALANDI

Öte yandan olaydan sonra kaçan 6 şüpheli, Bağcılar’da Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde yakalandı. Gözaltına alınan H.E.A.(17), B.K.(17), M.O.B.(18), G.Ö.(18) ile H.G.A.(18) ve B.E.L.(17) isimli kadınların bulunduğu grup emniyete götürüldü.

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"RAMBO BIÇAĞI" İLE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Gözaltına alınan gruptan H.E.A., B.K. ve M.O.B.’nın iki genci öldürdüğü tespit edildi. Saldırganların ilk ifadelerinde karşılıklı küfürleşme sonrası kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi.

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Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri devam eden 6 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca gençlerin “Rambo Bıçağı” diye tabir edilen bıçakla öldürüldükleri ortaya çıktı.

İHA

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cinayet bebek

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