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Bebek’te koyunda yangın paniği

21.09.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek koyunda bir teknede çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangın kıyı emniyeti ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bebek’te koyunda yangın paniği

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Bebek koyundaki bir teknede çıktı. İskeleden ayrıldıktan kısa bir süre sonra elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle teknenin motor bölümü yanmaya başladı.

Dumanların yükseldiğini gören mürettebat kıyı emniyetine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanmakta olan tekneyi kıyıya çekmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tekneyi kıyıya çekerken sahil kenarında bekleyen itfaiye ekipleri de bulundukları yerden yangına müdahale etti.

HERHANGİ BİR YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI

Ekiplerin çalışmaları sonucu tekne yanmaktan kurtarılırken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri olası kazaların yaşanmaması için teknenin çekildiği alanı polis şeridiyle kapattı. Sahilde yürüyenler olan biteni şaşkın gözlerle izlerken, kimi vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları kaydetti. (İHA)

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yangın İstanbul
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