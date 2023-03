Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Bebeklerde diş çıkarma sırası nasıl olur?

Bebeklerde süt dişlerinin ağız boşluğuna ulaşması süreci, diş çıkarma olarak tanımlanır. Bu süreç her bebekte farklı işleyebilir. Bebekten bebeğe farklı olmakla birlikte genellikle zorlu geçen bir dönemdir. Her bebeğin kendine has bir gelişim süreci mevcuttur. Anne ve babalarının bebeklerinin diş çıkarma sürecini yakından takip etmesi ve destek için doktorlarına danışması son derece önemlidir.

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir?

Bebeklerde diş çıkarma dönemleri çoğunlukla ağrılı olur. Bu dönem ebeveynlerin bebeklerini dikkatle gözlemlemesi gerekir. Her bebeğin diş çıkarma zamanı farklıdır. Kimi bebekler birkaç dişi çıkmış bir şekilde doğarken kimi bebeklerin ise uzun süre dişi çıkmayabilir. Bebekler diş çıkarırken ebeveynlerine bazı işaretler verebilir. Ancak bazı bebekler hiçbir belirti vermeden diş çıkarma sürecine de girebilir. Bu yüzden ebeveynlerin bebeklerini yakından izlemesi ve herhangi bir belirtiyi fark ettiklerinde nasıl müdahale edeceklerini doktorlarına danışması gerekir.

Bebeklerde ateş durumu diş çıkarma döneminde en sık rastlanılan belirtilerden biridir. Bebeklerde diş ateşi çoğunlukla hafif bir şekilde seyreder. Çoğunlukla ateş 38 dereceyi geçmez. Ancak 38 dereceyi geçerse altında yatan başka bir hastalık olabilir. Böyle bir durumda ebeveynlerinin vakit kaybetmeden bebeklerini doktora götürmesi büyük önem arz eder. Genel olarak bebeklerde diş çıkarma belirtileri ise şu şekildedir:

Huzursuzluk

Dişetlerinde kızarıklık

Dişetlerinde şişlik

Sık sık uyanma

İştah kaybı

Katı gıdalarla beslenen bebeklerin aniden sıvı gıdalara yönelmesi

Ağızdan salya akması

Kakasının kıvamında hafif bir yumuşama

Ağrı

Hafif ateş

Yanakların sıcak ve kırmızı olması

Ağız etrafında döküntüler

Uyku düzeninin bozulması

Pişik

Kilo alımının yavaşlaması

Kilo kaybı

Ağlama nöbetleri

Dişetlerinde kaşıntıdan dolayı bebeğin eline geçirdiği her şeyi ağzına sokmaya çalışması

Sürekli bir şeyler çiğneme isteği

Yanağını ve kulağını sık sık kaşıma isteği

Kabızlık problemi

Bebeklerde diş çıkarma süreci bazılarında ağrısız geçerken bazılarında ise ağrılı olabilir. Özellikle uyku düzeninin bozulması bebeklerin ağlamalarına yol açar. Ayrıca beslenme düzenindeki bozulma da huzursuz davranışlar sergilemelerine neden olur.

Bebekler ne zaman diş çıkarır?

Bebeklerde diş çıkarma süreci genellikle sancılıdır. Bebeğin tüm düzenini bozabilir. Özellikle uyku ve beslenme düzeni bozulmuş olan bebeklerde huzursuzluk çok yaygındır. Uzmanlar, bebeklerin genellikle üçüncü aydan itibaren çevreyi ağızla keşfetmeye başladıklarını belirtir. Üç aylık bir bebeğin ağzıyla etrafı tanımaya çalışması anne ve babalar tarafından diş çıkarma olarak yorumlanabilir. Bebeklerde diş çıkarma dönemleri birbirinden farklı olur. Bazılarında daha erken bu süreç başlarken bazılarında daha geç başlar. Bu yüzden ebeveynlerinin bebeklerinin diş çıkarıp çıkarmadığını anlamaları kolay olmayabilir. En doğru bilgi için doktora danışılması tavsiye edilir. Bebeklerde diş çıkarma dönemleri ise çoğunlukla şu şekildedir:

Üst ön dişlerin çıkma dönemi: Çoğunlukla 6-8 aylık bebeklerde üst ön dişler çıkmaya başlar. Bu çıkan dişler 6-7 yaşlarında dökülür.

Üst yan dişlerin çıkma dönemi: Bebeklerde üst yan dişlerin çıkma dönemi genellikle 9 ile 11 aylıkken ki dönemdir. Bu çıkan yan dişler 7 veya 8 yaşındayken dökülmeye başlar.

Üst köpek dişlerinin çıkma dönemi: Bebeklerde üst köpek dişlerinin çıkma zamanı 16-20 aylıkken olur. Bu çıkan dişler 10 veya 12 yaşlarında dökülür.

Üst küçük azı dişlerinin çıkma dönemi: Bebeklerde üst küçük azı dişlerinin çıkması genellikle 12-16 aylıkken görülür ve bu dişler 9-11 yaşlarında dökülmeye başlar.

Üst büyük azı dişlerinin çıkma dönemi: Bebeklerde üst büyük azı dişlerinin çıkması 20-30 aylıkken gerçekleşir. Bu çıkan üst büyük azı dişleri 10-12 yaşlarında dökülür.

Alt ön dişlerin çıkma dönemi: Bebeklerde alt ön dişlerin çıkma zamanı 5-7 aylıkken görülür. Bu çıkan dişler 6-7 yaşlarında dökülmeye başlar.

Alt yan dişlerin çıkma dönemi: Bebeklerde alt yan dişlerin çıkma zamanı çoğunlukla 10-12 aylıkken başlar. Bu çıkan dişler 7-8 yaşlarında dökülür.

Alt köpek dişlerinin çıkma dönemi: bebeklerde alt köpek dişlerinin çıkma zamanı genellikle 16-20 aylıkken gerçekleşir ve bu dişler 9-12 yaşlarda dökülmeye başlar.

Alt küçük azı dişlerinin çıkma dönemi: Bebeklerde alt küçük azı dişlerinin çıkma zamanı 12-16 aylıkken ki dönemdir. Bu çıkan dişler 9-11 yaşlarında dökülür.

Alt büyük azı dişlerinin çıkma dönemi: Bebeklerde alt büyük azı dişlerinin çıkma zamanı çoğunlukla 12-16 aylıkken görülür. Bu çıkan dişler 9-11 yaşlarında dökülmeye başlar.

Bebeklerde diş çıkarma sorunu ağrılı bir süreç olarak tanımlanır. Bu sürecin rahat geçirilmesi bebeklerin huzuru açısından son derece önemlidir. Bebeklerde diş çıkarma süreci farklı seyredebilir. Bazı bebekler daha erken dönem diş çıkarırken bazı bebekler 1 yaşından sonra da diş çıkarabilir. Ancak uzmanlara göre bebeklerde ilk dişin çıktığı zamanlar 6.aydan itibarendir. Yine de 6.aydan önce veya sonra da bebeklerde diş çıkarma durumu yaşanabilir. Bu durum doktorlar tarafından normal olarak kabul edilir.

Dişlerin erken ya da geç çıkması bebeklerde gelişim bozukluğu manasını taşımaz. Buna göre 3 aylık bir bebekte veya 4 aylık bir bebekte diş çıkarabilir. Bebeklerde diş çıkarma belirtileri çoğunlukla aynıdır. 3 aylık bebek diş çıkarma belirtileri arasında diş eti kaşınması belirtisine çok sık rastlanır. Hafif seyreden ateş, iştah kaybı, huzursuzluk, ağlama, kabızlık, ishal, kulak bölgesinde ağrı, kulak bölgesinde kaşıntı, tükürük miktarında artış, salya akması, kilo kaybı, ağız çevresinde döküntüler, beslenme düzeninin bozulması, dişeti kaşınması gibi belirtiler de yer alır. 4 aylık bebek diş çıkarma belirtileri de hemen hemen aynıdır.

Bebekler kaç aylıkken diş çıkarır?

Bebeklerde diş çıkarma süreci bebekten bebeğe değişebilir. Uzmanlar diş çıkarma sürecinin çoğunlukla bebek 6 aylıkken başladığını belirtir. Ancak bu süreç daha erken veya daha geç de yaşanabilir. 4 aylık bir bebekte diş çıkarabilir. Diş çıkarma süreci her zaman değişkendir.

Bebeklerde diş çıkarma zamanı değişiklik gösterir. Bebeklerde erken veya geç diş çıkarma durumunun sebebi genetik faktörlerden kaynaklı olabilir. "Bebekler en erken ne zaman diş çıkarır?" sorusunun cevabı bu yüzden belirsizdir. D vitamini eksikliği, hipotiroid gibi hastalıklar bebeklerin diş çıkarma sürecini etkileyebilir. Buna göre 2 aylık bir bebekte de diş çıkarma süreci başlayabilir. Doktorlara göre bebeklerde diş çıkarma süreçlerinin farklılık göstermesi normal kabul edilir.

Bebeklerin ilk dişi ne zaman çıkar?

Bebeklerin ilk dişi 4-7 aylıkken çıkmaya başlar. Bazı bebekler ise ilk dişin çıkışı 12-14 aylıkken de görülebilir. Diş çıkarırken ateş en önemli belirtiler arasındadır. Ancak her ateş diş çıkardığını manasına gelmez. Ebeveynler diş çıkarma süreci ile ilgili en doğru bilgiyi doktorlarından öğrenir. Bebeklerde erken veya geç dönemde diş çıkarma süreci başlayabilir. Altta yatan başka bir sağlık sorunu yoksa bebeklerin erken ya da geç çıkarması doktorlar tarafından önem arz etmez.

"İlk diş ne zaman çıkar?" sorusu için şunu diyebiliriz: Bebeklerde ilk diş uzmanlara göre genellikle 6 aylıkken ki dönemdir. Ancak bu dönemden daha öncede bebeklerde diş çıkarma durumu yaşanabilir. Bazı bebekler 3-4 aylıkken de diş çıkartabilir. Bebeklerde erken diş çıkarma belirtileri arasında iştahsızlık, uykusuzluk, salya akması, ellerin sürekli ağız bölgesine gitmesi, huzursuz tavırlar, kabız veya ishal olma durumu, dişetlerinde kaşıntı, kızarıklık veya şişlik gibi belirtiler yer alır.

Bebeklerde diş çıkarma sırası nasıl olur?

Bebeklerde diş çıkarma sırası bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. Bebeklerde diş çıkarma süreci 3 yaşında tamamlanır. Bu süreçte toplam 20 süt dişi çıkmış olur. Bebeklerde diş çıkarma sırası çoğunlukla şu şekildedir: Bebeklerde ön dişlerin çıkma sırası şu şekildedir:

6-8 ay arasında üst ön dişler,

9-11 ay arasında üst yan dişler,

16-20 ay arasında köpek dişler,

12-16 ay arasında üst küçük azı dişler,

20-30 ay arasında üst büyük azı dişler şeklindedir.

Bebeklerde alt dişlerin çıkma sırası şu şekildedir;