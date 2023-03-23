Bebeklerde ishal en fazla kaç gün sürer, neden olur, nasıl anlaşılır? Bebeklerde ishale ve kusmaya ne iyi gelir, nasıl geçer?

İshal, dışkılamanın hem sulu hem de akışkan bir hâl almasına denir. Çocuklarda ve özellikle bebeklerde görülen ishal çok uzun sürdüğü takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İshale çoğunlukla kusma da eşlik eder. İshale sebep olabilecek pek çok faktör bulunur. Bebeklerde ishal rahatsızlığının uzun süreli devam etmesi tehlikeli olabilir. Bu yüzden bebeklerde herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktora danışılması son derece önemlidir.

Bebeklerde ishal neden olur?

Bebeklerde ishal olayı anneler ve babalar tarafından önemsenmesi gereken bir durumdur. Bebeklerde ishal probleminin pek çok farklı sebebi olabilir. Bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklı olabileceği gibi viral enfeksiyonlara bağlı da görülebilir. Ayrıca bebeklerin tükettiği yiyecek veya içeceklerde bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunlara ek olarak mikroplu ellerin ağza götürülmesi de ishale neden olabilir. Bebeklerde ishal sorunu ciddiye alınması gereken bir olaydır. Özellikle bebeklerde kanlı ishal çok tehlikelidir. Bebeklerin dışkılarında kan görüldüğünde vakit kaybedilmeden doktora gidilmesi tavsiye edilir.

Bebeklerde ishal nasıl anlaşılır?

Bebeklerde ishal problemi yakından takip edilmesi gereken bir durumdur. Anne sütü ile beslenen bebeklerin dışkılama sayısında artış gözlemlenir. Ancak dışkılama sayısına başka bir şey eşlik etmiyorsa panik yapılmasına gerek yoktur. Birçok uzman özellikle yeni doğan bebeklerde gün içinde 5 veya 6 kez dışkılamayı normal olarak kabul eder. Anne sütüyle beslenen bebeklerin dışkılama sayısı ise daha fazla olabilir. Bebeklerin ishal olup olmadığını anlamak için dışkılama sayısının takip edilmesi önerilir. Ayrıca dışkı kıvamında bir bozukluk olup olmadığı da önemlidir. Ayrıca bebeklerde geçmeyen ishal olduğunda vakit kaybetmeden doktora gidilmesi önerilir. Bebeklerde dışkı kıvamının yanı sıra başka belirtiler de görülebilir. Bebeklerde en sık görülen ishal belirtileri şu şekildedir:

Sık sık dışkılama

Dışkının kıvamında bozulma

Dışkılama sıklığında artış olmasa da kaka miktarındaki artış

Sıra dışı huzursuz davranışlar

Karın ağrısı

İştahta azalma

Hâlsizlik

Mide bulantısı

Ateş

Sıvı kaybı sebebiyle ciltte oluşan kuruluk

Süt alımı olmadığı halde görülen aralıklı kusma

Bebeklerde ishal kaç gün sürer?

Bebeklerde ishal probleminin kaç gün sürdüğü durumun ciddiyetine göre değişiklik gösterebilir. Uzmanlar, bebeklerde ishalin yaklaşık olarak 3 ile 6 gün arasında sürebileceğini belirtir. İshale sebep olan unsurlara göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Bebeklerde ishalin iki haftadan fazla sürmesi ciddi bir durumdur. Uzun süreli ishal durumlarında doktora gidilmesinde fayda vardır. Ayrıca doktor onayı alınmadan herhangi bir ilaç kullanılması önerilmez.

3 aylık bebeğin ishal olduğu nasıl anlaşılır?

3 aylık bebeğin ishal olup olmadığını anlamak için dışkı sayısının ve kıvamının takip edilmesi gerekir. 3 aylık bebekte ishal görülmeden önce huzursuzluk içeren davranışlar gözlenir. Huzursuzluk belirtisinin yanı sıra hafif ateş de görülebilir. Çoğunlukla ateş görüldükten sonra ishal problemi yüzünü gösterir.

Bebeklerde ishale ve kusmaya ne iyi gelir?

Bebeklerde ishal durumu gözden kaçılmaması gereken bir durumdur. "Bebeklerde ishal nasıl geçer?" sorusu için şu şekilde cevap verebiliriz: Bebekler ishal olduğunda hızlı bir şekilde sıvı kaybeder. Bu sıvının yerine konulması son derece önemlidir. Eğer bebek emzirme dönemindeyse anne tarafından sık sık emzirilir. Su içecek durumdaysa da bol bol sıvı takviyesinin yapılması gerekir.

Bebeklerde görülen ishal durumu geçici olabileceği gibi uzun süreli de olabilir. İshal olunduğunda vücut ciddi şekilde sıvı kaybeder. Vücudun sıvı kaybetmesi dehidrasyona sebep olur. Uzmanlar, bebeklerde aşırı sıvı kaybının önlenmesi için bol su içilmesini tavsiye eder. Herhangi bir yetişkin kişide yaşanan sıvı kaybı ile bebeklerde yaşanan sıvı kaybı birbirinden farklıdır. Bebeklerde yaşanan sıvı kaybı önlenmediğinde daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hızlı sıvı kaybının yaşanması bilinç kaybına da neden olabilir. Bebekler sıvı ihtiyacını tek başlarına karşılayamayacakları için mutlaka destek alınması gerekir. Uzmanlar, doktora danışılmadan bebeklerde ilaç kullanılmasını önermez. Bu yüzden uzun süreli ishal ve kusma durumlarında annelerin bebeklerini doktora götürmesi tavsiye edilir.

7 aylık bebekte ishal nasıl geçer?

Yeni doğan bir bebekle 7 aylık bebeğin ishal tedavisi aynı olmaz. Pek çok uzman bebeklere 6 aylık olduklarından sonra farklı yiyecekler verilmesini önerir. 7 aylık bir bebek ishal olduğunda doğal yoğurt yedirilebilir veya pirinç unu maması verilebilir. Ayrıca ishali kesen yiyecekler arasında elma ve muz bulunur. Anneler 7 aylık bebeklerine elma veya muz yedirebilir.

9 aylık bebek ishal nasıl geçer?

Bebekler için anne sütü çok önemlidir. İshal probleminde en büyük sorun sıvı kaybıdır. Bebeklerde sıvı kaybı ciddi sorunlara neden olabilir. 9 aylık bir bebek ishal olduğunda ishale iyi gelen muz, pirinç, patates gibi besinlerden verilebilir.

1 yaşındaki bebek ishal olursa ne yemeli?

Bebeklerde ishal olunduğunda ortaya çıkan sıvı kaybının önlenmesi gerekir. Yeterli miktarda sıvı ve besin almaları sağlıkları açısından son derece önemlidir. 1 yaşındaki bebek ishal olduğunda sebze veya meyve tüketebilir. Özellikle patates, pirinç, havuç, muz gibi besinler ishali azaltmada etkilidir.

Çocuklarda ishal nedenleri nelerdir?

Çocuklarda görülen ishalin en yaygın sebebi virüslerdir. Virüsler dışında bakteriyel enfeksiyonlarda ishal durumun yaşanmasında etkilidir. Virüslerin sebep olduğu ishal probleminde hafif ateş gözlemlenirken bakterilerin sebep olduğu ishal probleminde yüksek ateş gözlemlenir. Genel olarak çocuklarda ishal nedenleri şu şekildedir:

Virüslerin sebep olduğu bulaşıcı hastalıklar

Bağırsak enfeksiyonları

Gıda alerjileri

Laktoz alerjisi

Bazı antibiyotik ilaçlar

Besin zehirlenmeleri

Şeker içeren gıdaları aşırı tüketme

Yapay tatlandırıcı içeren besinleri fazla tüketme

Çocuklarda ishal son derece önemli bir konudur. Yakından takip edilmeli ve olağan dışı bir durumda doktora danışılması gerekir.

Çocuklarda ishal kaç gün sürer?

Çocuklarda ishal çoğunlukla 3-7 gün arası sürer. Ancak 10 günden daha fazla süren ishal durumlarında vakit kaybedilmeden doktora danışılması tavsiye edilir.

Çocuklarda ishale ne iyi gelir?

Çocuklarda ishal problemi çok sık yaşanan durumlar arasın yer alır. Bağırsak hareketlerinin bozulması dışkılamanın artmasına ve sıvı bir şekilde çıkmasına sebep olur. İshal olunduğunda vücuttaki tuz ve su dengesinde bozulma gözlemlenir. Hem bebeklerde hem de çocuklarda ishal problemi yakından izlenmesi gereken bir durumdur. Özellikle çocuklarda geçmeyen ishal daha ciddi sağlık sorunlarının meydana gelmesine neden olabilir. Bazı çocuklarda dışkı fazlasıyla yumuşar ve sulu bir şekilde çıkar. Çocuklarda ishal problemine iyi gelecek bazı besinler mevcuttur. Doktorlar, su kaybına karşı et suyu ya da çorba tüketilmesini önerir. İshal döneminde gazlı içeceklerden, yağlı gıdalardan ve şekerli besinlerden uzak durulması gerekir. İshal olan çocukların lif açısından zengin bir şekilde beslenmesi oldukça önemlidir. Lif açısından zengin olan besinler arasında tatlı patates, yulaf, bezelye, elma, arpa, fasulye, muz gibi besinler bulunur.

İshal olan çocuğa ne yedirilmeli?

İshal olan çocuklarda sıvı kaybı yaşanır. Sıvı kaybının yanı sıra potasyum ve sodyum kaybı da meydana gelir. "İshal çocuğa ne yedirilir?" sorusu için ishale iyi gelen pek çok gıda mevcuttur. Potasyum ve sodyum yönünden zengin olan muz ve elma gibi meyvelerin tüketilmesi önerilir. Çocuklarda ishal durumu görüldüğünde herhangi bir tedavi yöntemini uygulamadan önce mutlaka doktora gidilmesi tavsiye edilir. İshal olan çocuklara şekerli gıda ve meyve suyu gibi içeceklerin verilmemesi gerekir. Bu tür gıda ve içecekler ishalin uzun sürmesine yol açar. Buğday, pirinç, yağsız et, sebze, meyve, ekmek gibi gıdalar ishalin azaltılmasında etkilidir.

