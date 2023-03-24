Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir, kabız ateş yapar mı? Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir, nasıl geçer?

Kabızlık sorunu hem yetişkin kişileri hem çocukları hem de bebekleri etkileyen ciddi bir sindirim sistemi problemidir. Yetişkin kişiler kabız olup olmadığını kısa sürede anlayabilir. Ancak bebekler için aynı durum söz konusu değildir. Anne ve babalar bebeklerinin kabızlık sorununu geç fark edebilir. Bu yüzden doktorlar, ebeveynlere bebeklerinin kakasını sık sık kontrol etmesini önerir.

Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir?

Bebeklerde sindirim sistemiyle alakalı birçok sorun yaşanabilir. Bebeklerde en sık karşılaşılan sindirim sistemi problemlerinden biri kabızlık sorunudur. Bağırsak hareketlerinde yavaşlama meydana geldiğinde dışkılamada azalma veya hiç yapamama problemi ortaya çıkar. Bu durum kabızlık olarak tanımlanır. Yetişkin bireylerde kabızlık sorunu çok kolay fark edilirken anne sütüyle beslenen bebeklerde bu durumun fark edilmesi biraz zordur.

Bebeklerin bazı spesifik hareketleriyle kabız olup olmadığını anlayabilmek mümkündür. Her bebeğin dışkılama yani kaka yapma sıklığı birbirinden farklıdır. Kabız olan bebekler çoğunlukla daha huzursuz olur ve sık sık ağlar. Ayrıca kabız olan bebeğin karın bölgesinde şişlik görülebilir ve bebek mama yemeği reddedebilir. Bu tarz belirtilerde vakit kaybetmeden doktora gidilmesi önerilir. Bebeklerde kabızlık probleminin uzun sürmesi dikkate alınması gereken bir konudur. Bebeklerde kabızlık probleminin giderilmesi için bol bol sıvı tüketilmesi ve ek gıda alıyorsa lifli gıdalardan yenilmesi gerekir.

Bebeklerde kabızlık nasıl geçer?

Bebeklerde kabızlık problemi çözülmediği takdirde daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Özellikle yenidoğan bebeklerde kabızlık sorunu çok zor fark edilir. Anne sütüyle beslenen yeni doğanda kabızlık sorunu için bir çay kaşığı kadar sızma zeytinyağı içirilmesi önerilir. Ancak anne ve babaların herhangi bir yönteme başvurmadan önce doktor onayı alması kesinlikle çok önemlidir.

Bebeklerde kabızlık sorunu birkaç basit müdahale ile çok kısa sürede geçer. Fakat kabızlık sorunu 3-4 günden fazla sürdüğünde doktora gidilmesi önerilir. Kabızlık probleminin giderilmesi için öncelikli olarak bebeklerin beslenme düzeninin doğru olması gerekir. Bebek mamasıyla beslenen bebeklerde kabızlık sorununa daha fazla rastlanır. Bebek mamaları anne sütünden çok farklı bir içeriğe sahiptir. Ayrıca mamaların doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir. Bebeklerde kabızlığın geçmesi için bebeğin bacaklarına dairesel hareketler yaptırmak oldukça etkilidir.

Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?

Bebeklerin kaka yapma sıklığı, kakalarının şekli, kıvamı gibi unsurlar bağırsak hareketlerinde bir sorun olup olmadığını anlama konusunda oldukça önemlidir. Yeni doğan bir bebekle 5 aylık bir bebeğin bağırsak hareketleri beslenme şekillerine göre farklı olabilir. 5 aylık bebekte kabızlık sorunu yaygın olarak görülür. Haftada üçten daha az kaka yapması, kakanın kıvamının çok sert olması, kakasını yaparken ağlaması gibi durumlar, kabızlık belirtisi olarak bilinir. Aynı şekilde 6 aylık bebeklerde kabızlık problemi de çok sık yaşanır. Bebekler çoğunlukla 4-6 ay arasında ek gıda ile beslenmeye başlar. Ek gıdaların katı olması kabızlık probleminin ortaya çıkmasına neden olur. Bebeklerde kabızlığın giderilmesi için yapılabilecek yöntemler şu şekildedir:

Bebeğin karın bölgesine hafif masaj yapmak

Lif açısından zengin gıdalarda beslemek

Karın kaslarını gevşetmede etkili olduğu için ılık bir banyo

Sıvı alımının artırılmaması

Bebeğin kolay kaka yapması için ne yapılmalı?

Kabızlık sorunu yaşayan bebeklerin huysuzlaşması ve ağlaması doktorlar tarafından normal kabul edilir. Bebeklerin kakalarını kolay bir şekilde yapamaması huzursuz olmalarına yol açar. Bu durum bebeklerin yemek yemeyi reddetmesine de sebep olabilir. Özellikle anne sütüyle beslenen bebeklerin birden anne sütü kesilerek ek gıdaya geçmesi kabız olmalarına yol açabilir. Ek gıdaya geçen bebeklerde kabızlık sorunu çok sık yaşanır. Ebeveynler, kabız olan bebeklerinin kakasını daha rahat yapabilmesi için sıcak bir banyo yaptırabilir. Özellikle banyo esnasında bebeğin karın bölgesine masaj yapmak çok etkilidir. Ayrıca bebeğin anüs bölgesinin dış kısmına krem ya da vazelin sürülmesi, onun kakasını daha kolay yapmasında etkili olur.

Bebeklerde kabızlık ateş yapar mı?

Bebeklerde kabızlık problemi ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Kabızlığın 3 gün sürmesi doktorlar tarafından normal kabul edilir. Ancak kabızlık süresi çok daha uzun olursa ve ayrıca kan görülürse mutlaka vakit kaybetmeden doktora gidilmesi önerilir. Bebeklerde kaka yapamama yani kabızlık problemi ateşin çıkmasına neden olabilir.

"Kabız bebeklere ne iyi gelir?" dorusu anneler için en çok merak edilen konulardan birisidir. Bebeklerde kabızlık sorunu çok sık görülen bir durumdur. Kabızlık sorunu çeken bebeklerin çoğunlukla lifli gıdalar ile beslenilmesi tavsiye edilir. Lifli besinler, bağırsak hareketlerinin hızlanmasında çok etkilidir. Ek gıdaya geçen daha büyük bebeklerde ise incir, üzüm, erik kayısı gibi bağırsakları çalıştırılan besinlerin tüketilmesi önerilir. Bebeklerde ek gıda kabızlık çözüm için ayrıca mama değişimi yapılması da önemlidir. Bazı ek gıda mamalar kabızlık yapabilir.

Kabız olan bebeğe ne verilir?

Kabız olan bebeklerin sıvı kaybı yaşamamaları son derece önemlidir. Bu yüzden bol bol sıvı yani su tüketmeleri gerekir. Eğer bebek 6 aydan küçükse ve yalnızca anne sütüyle besleniyorsa ekstra su verilmesine gerek duyulmaz. Ek gıdalara geçen bebeklerde ise kabızlık problemine karşı meyve suyu tüketmeleri önerilir. Ayrıca elma, bezelye, kuru erik püresi gibi lifli gıdaların beslenme listesine eklenmesi gerekir. Bu gıdalar bebeğin kabızlığının giderilmesinde çok etkilidir.

Bebeklerde kabıza ne iyi gelir ve neler yapılabilir sıklıkla sorulur. Bebeklerde kabızlık sorununun giderilmesi için beslenmelerine dikkat edilmesi gerekir. Bağırsakları harekete geçirecek lif oranı yüksek gıdalardan oluşan beslenme şekline geçilmesi önerilir. Ancak bebeklerde kabızlık sorunu çok uzun sürerse kronik bir hal alabilir. Bu durum kalın bağırsakta bir sorun olduğuna işaret olabilir. Bu durum karşısında anne ve babaların bebeklerini yakından izlemeleri ve olağan dışı bir şeyle karşılaştıklarında mutlaka doktora gitmeleri tavsiye edilir.

Bebeklerde kabızlık için ne yapılmalı?

Anne ve babalar bebekleri kabız olduğunda endişe duyabilir. Kısa süreli oluşan kabızlığın giderilmesinde birçok farklı yöntem uygulanır. En sık başvurulan yöntemlerden biri bebek masajıdır. Karın bölgesine yapılan hafif bir masaj bebeğin bağırsaklarının hareket etmesini sağlar. Bebeklerde kabızlık sorununun giderilmesi için bol bol sıvı verilmesi ve lif açısından zengin olan gıdalar ile beslenilmesi tavsiye edilir.

"Kabız bebeğe ne yapılır?" sorusu için şunu söyleyebiliriz: Bebeklerde kabızlık sorununa pek çok faktör neden olabilir. Yanlış beslenme, anne sütüyle birlikte ek gıda verilmesi, bebeğe verilen ilaçlar, genetik yatkınlık, annenin eğer emzirme dönemindeyse kabızlığa sebep olacak gıdaları tüketmesi gibi pek çok neden bebeğin kabız olmasında önemli bir role sahiptir. Kabızlık sorunu çeken bebeğe masaj yapmak etkili bir metottur. Ayrıca ılık su ile banyo yaptırmak, hareket ettirmek, lif açısından zengin gıdalarda beslemek de kabızlık sorunun ortadan kalkmasında etkilidir. Bütün bu önerileri uygulamadan önce doktora danışılması son derece önemlidir.

1.5 aylık bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?

Kabızlık sorunu her yaştan ve herkeste görülebilen bir sindirim sistemi problemidir. 1,5 aylık bebeklerde görülen kabızlık için ebeveynler bazı yöntemlere başvurabilir. Bu yöntemlerden biri masaj yapmaktır. Bebeğin rahatlaması için karın kısmına canını acıtmayarak şekilde masaj yapılabilir. Hareket etmek kabızlık sorunu için oldukça önemlidir. Ancak 1,5 aylık bebeğin egzersiz yapabilmesi mümkün değildir. Bunun için bebeğin sırt üstü yatırılarak ayaklarının yavaş yavaş hareket ettirilmesi önerilir.



