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Bebeklerde kafatası şekil bozukluğu neden olur? Önlemek için...

23.11.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeklerde kafatası şekil bozukluğu doğumdan önce, doğum esnasında ya da doğum sonrasında gerçekleşebilir. Az gelişmiş olan kafatası, zor doğum nedeniyle ya da yatış pozisyonundan kaynaklı olarak farklı bir şekil alabilir. Peki bu durumun önüne geçmek için ne yapmak gerekir? Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen konu hakkında bilgiler verdi.

Bebeklerde kafatası şekil bozukluğu neden olur? Önlemek için...

Bebekler gözlerini dünyaya açıyorlar ve Annelerinin sıcacık kucaklarına kavuşuyorlar. Çoğu bebeğin genel sağlık durumu yerinde olsa da bazı bebeklerde kafa şekil bozukluğu görülebiliyor. Bu durum ebeveynleri son derece korkutuyor ve tedirgin ediyor. Bu durumun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu İle ilgili endişeler başlıyor.
Böyle bir sorunla değerlendirme yaparken öncelikle bu şekil bozukluğunun sebebini ortaya koymak gerekiyor. Bebeklerde kafa şekil bozukluğunın bir kısmı doğum esnasında meydana geliyor. Bunun nedeni ise anne karnındaki duruş pozisyonu ve doğumun zor olması sonucu normal doğum esnasında henüz gelişimini tamamlamamış kafatası kemikleri şekil değiştirebiliyor . Fakat kafa şekil bozukluğu doğum sonrasında da oluşabiliyor. Yani annenin bebeği hep aynı yöne yatırmasından kaynaklanabiliyor.

Sorunlar temelde Kafanın ince olması, dar olması ve arkaya doğru uzun olması. İkinci olarak üçgen olması. Üçüncüsü de bir tarafın daha az gelişmiş olması.

BİR NEDENİ DE AYNI YÖNE YATIRMA

Bu problemin önüne geçmek işin bebeğe bakan kişinin bebeğin yatış pozisyonunu hep aynı yere yatırmamalarında fayda var.

KAFATASI ŞEKİL BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ MÜMKÜN

Ancak yapısal kafa tası şekil bozukluklarında çevresel faktörler çok etkili olmuyor. Bu durumda da erken dönemde ebeveynlerin biz plastik cerrahlara başvurmalarında fayda var B u sorun kolaylıkla düzeltebildiğimiz bir problem. Uygun uygulamalar İle bir iki sene içinde düzeliyor.

Kafatası eğriliği tedavisi bebeklik döneminde farklı materyaller ile kafatasını şekillendirme uygulamaları ile gerçekleştirilmektedir. Ancak geciken tedavilerde, shunt tedavisinin yararlı olamadığı tedavilerde kafatası estetiğine başvurulmak gerekebiliyor. Dolayısıyla erken dönemde müdahale etkili sonuçlar veriyor. Kafatası estetiği genellikle yetişkinlere uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi süreci öncesinde hasta ayrıntılı bir muayeneden geçirilmektedir. Kafatasındaki eğriliğin konumu ve ciddiyeti değerlendirilmekte ve tedavi planlaması yapılmaktadır. 3 boyutlu görüntüleme teknikleri ile değerlendirilen kafatasındaki eğrilikler cerrahi yöntemler ile onarılabilmektedir.

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