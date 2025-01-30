Bebeklerde kalp hastalıkları tehlikesi: Erken belirtilere dikkat!

Prof. Dr. Karakurt, “Genellikle birinci aydan sonra bu kalbinde delik olan çocuklarda bazen yenidoğan döneminde akciğere giden damarın basıncı yüksek olduğu için kan akışı soldan sağa çok fazla olmayabiliyor. Dolayısıyla eğer bebeklik döneminde sık zatürre geçiriyorsa, kilo alımında yetersizlik varsa, gelişimi iyi değilse, morarma gibi, sık nefes alıp verme gibi bir bulgu varsa ve sık bir şekilde hastanede yatışa neden olacak bir enfeksiyon geçiriyorsa, mutlaka bir kalp hastalığı olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu gibi durumlarda ailelerin hızlı bir şekilde bir çocuk kardiyolojisi uzmanına başvurması hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, mevsimsel enfeksiyonların çocuklar ve özellikle kalp hastalığı olan bebeklerde oluşturduğu ciddi risklere dikkat çekti. Prof. Dr. Karakurt, "Mevsim nedeniyle biraz enfeksiyonların yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu enfeksiyonlardan biri grip dediğimiz influenza, diğeri ise özellikle küçük bebeklerde sıkça görülen Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV). RSV, iki yaş altındaki bebeklerde genellikle alt solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor, bronşit veya zatürre (pnömoni) yapabiliyor ve bazen hastaneye yatışı gerektiren ağır tablolara neden olabiliyor" dedi.

“EYLÜL-MART ARASINDA KORUMA ALTINA ALIYORUZ”

Kalp hastalığı olan bebeklerde bu enfeksiyonların çok daha tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Karakurt, "Eğer hastanın ciddi bir kalp sorunu varsa, bu bebekleri Eylül sonu itibariyle Mart ayına kadar aylık dozlarla koruma altına alıyoruz. Bu, yapabileceğimiz en önemli koruyucu önlemlerden biri" diye konuştu.

"EL HİJYENİ VE HAVALANDIRMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

RSV ve grip gibi enfeksiyonlara karşı alınması gereken önlemlerden de bahseden Prof. Dr. Karakurt, şöyle devam etti:

"Özellikle bu bebeklerin bakımında el hijyeni çok önemli, ellerin sık sık yıkanması gerekiyor. Ayrıca odaların düzenli olarak havalandırılması gerekiyor. Eğer bebeğin okula giden bir kardeşi varsa, enfeksiyonun buradan bulaşmaması için çok dikkatli olunmalı. Gribal enfeksiyon belirtileri olan kişilerin bebeklere yaklaşırken özen göstermesi gerekiyor."

“GRİP AŞIRI KALP VE AKCİĞER HASTASI ÇOCUKLARA ÖNERİLİYOR”

Sonbahar döneminde grip aşısının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Karakurt, "Özellikle kalp ve akciğer hastalığı olan çocuklara Eylül ayından itibaren grip aşısı yapılmasını öneriyoruz, çocukları koruma amaçlı yapabileceğimiz en iyi yöntemlerden biri" şeklinde konuştu.

"KALP HASTALIĞI BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN"

Bazı kalp hastalıklarının doğumdan hemen sonra fark edilemediğini belirten Prof. Dr. Karakurt, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Genellikle birinci aydan sonra bu kalbinde delik olan çocuklarda bazen yenidoğan döneminde akciğere giden damarın basıncı yüksek olduğu için kan akışı soldan sağa çok fazla olmayabiliyor. Dolayısıyla eğer bebeklik döneminde sık zatürre geçiriyorsa, kilo alımında yetersizlik varsa, gelişimi iyi değilse, morarma gibi, sık nefes alıp verme gibi bir bulgu varsa ve sık bir şekilde hastanede yatışa neden olacak bir enfeksiyon geçiriyorsa, mutlaka bir kalp hastalığı olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu gibi durumlarda ailelerin hızlı bir şekilde bir çocuk kardiyolojisi uzmanına başvurması hayati önem taşıyor.”

(İHA)