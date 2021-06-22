Bebeklere su üzerinde durma nasıl öğretilir? Su üzerinde nasıl durulur?

Su üzerinde durmak yetişkinler kadar çocuklara ve bebeklere de korkutucu gelir. Su üstünde duramıyorum diyenlerin korkularından çok fizik kurallarına odaklanması gerekir. Bu durum, su üzerinde nasıl durulur sorusunun cevaplanmasına yardımcı olacağı gibi suda daha keyifli zaman geçirmeyi de sağlayacaktır. Peki su üzerinde durma teknikleri nelerdir, bebeklere su üzerinde durma nasıl öğretilir?

SU ÜZERİNDE DURMA TEKNİKLERİ

Su üzerinde durmayı öğrenirken ilk olarak bilinmesi gereken suyun kaldırma kuvvetidir. Yer çekiminin tersi yönünde hareket eden suyun kaldırma kuvveti aşıdan yukarı doğru gerçekleşir. Suyun üzerinde durmamızı sağlayansa suyun kaldırma kuvveti ile özgül ağırlığı arasındaki farktır. Suyun kaldırma kuvveti suyun yoğunluğundan dolayı 1'dir. İnsanların özgül ağırlığı ise 1'in altındadır. Aradaki bu fark da suyun yüzeyinde kalmamızı sağlar.

DURUŞ POZİSYONUNA DİKKAT!

Suyun yüzeyinde kalmayı sağlayan unsurlardan biri de suyun kaldırma kuvvetinin etki ettiği yüzey alanıdır. Yüzey alanı ne kadar artarsa suyun kaldırma etkisi de o kadar artar. Yani su yüzeyinde kalmak için seçtiğiniz pozisyon önemlidir. Örneğin; suda ayakta durduğunuzda suyun kaldırma kuvveti yalnızca ayak tabanınıza etki eder. Bu nedenle su yüzeyinde kalmanız için yeterli olmaz. Ancak 45 derece açıyla durduğunuzda bile suyun kaldırma kuvvetinin etkisini hissedebilirsiniz. Yani duruşunuzu suya ne kadar paralel hale getirirseniz su yüzeyine çıkma olasılığınız da o kadar artar.

HACMİ BÜYÜTMEK SU ÜZERİNDE KALMAYI KOLAYLAŞTIRIR

Buna bağlı olarak su üzerinde durmanızı kolaylaştırmak için hacminizi olabildiğince büyütmeniz gerekir. Bunu da suda yayılarak yapabilirsiniz. Kollarınızı ve bacaklarınızı yanlara doğru açtığınızda su yüzeyine daha fazla yayılmış olacağınızdan suyun sizi daha rahat kaldırdığını fark edersiniz.

BU HATAYI SAKIN YAPMAYIN!

Daha fazla kaldırma kuvvetine maruz kalmanızı sağlayan bu durum işinizi kolaylaştırırken yapılabilecek bazı hatalar da suyun yüzeyinde kalmayı zorlaştırabilir. Örneğin boğulan kişilerin kollarını yukarı kaldırmaları bunlardan biridir. Dikkat çekmek ve yardım istemek için kollarını kaldıran kişi farkında olmadan daha çok suyun içine batar. Bunun nedeni de suyun içindeyken en üstteki noktamıza kadar batmamızdır. Elimizi suyun dışına çıkartmak tepe noktamızı başımızdan elimize taşıyacağından kafamız suyun içinde kalır. Bu da su yutmaya ve nefessiz kalmaya neden olur. Bu nedenle bebeklere su üzerinde durma nasıl öğretilir sorusu yanıtlanırken başın su yüzeyinde kalacağı pozisyonun alışkanlık haline getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

SU YÜZEYİNDE KALMAK İÇİN HANGİ HAREKETLER YAPILMALI?

Su üzerinde durmak için pozisyon ve fizik kurallarını bilmek kadar önemli bir nokta da nasıl hareket etmek gerektiğini bilmektir. Su içindeyken doğru pozisyonu aldıktan sonra ayaklar basamak çıkar gibi hareket etmeli, kollar ise top sektirir gibi çalıştırılmalıdır. Bunlar su üzerinde kalmak için yapılması gereken hareketlerdir.

BEBEKLERE SU ÜZERİNDE DURMAYI ÖĞRETME

Bebeklerde su üzerinde durmayı öğretmek hem güvenlik açısından, hem de bebeklerin ileryelen zamanlarda kendilerini daha rahat hissetmesi açısından oldukça önemlidir. Suda yapılan en keyifli aktivitelerden biri de olan bebeklerde su üzerinde durma öğretilirken fazlaca üzerinde zaman harcamak gerekir.

ÖNCE SIĞ SUDA ALIŞTIRILMALI

Bebekleri sırt üstü yatırdığınız zaman, yetişkinlerde olduğu gibi düşme hissi oluşur. Bu da hareketi beraberinde getirir. Bu nedenle bebeklere su üzerinde durma eğitimi çalışmalarına sığ bir yerde başlanır. Bu şekilde kendilerini daha rahat hissederler.

SU DERİNLEŞTİĞİNDE DAHA KORUMACI TAVIRLA HAREKET EDİLİR

Su derinleştiğindeyse korumacı tavır daha da artırılır. Zaman geçtikçe eller sırttan çekilir ve su yüzeyinde kalmaya alışmaya başlar.

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