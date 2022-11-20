Bedava tarhanayı duydular, yağmura aldırış etmeden kuyruğa girdiler!

Muğla'daki Tarhana Festivali’nde bedava tarhana kuyruğu yaşandı. Menteşe ilçesi Saburhane Meydanı’nda yapılıp Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından organize edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen festivalde vatandaşlar bedava tarhana alabilmek için kuyruğa girdi.

YAĞMURLU HAVADA BEDAVA TARHANA KUYRUĞU

Festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen bedava tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan, yerel üretici kadınların da stant açtığı festivale, ilden ve il dışından çok sayıda ziyaretçiler katıldı.

(İHA)



