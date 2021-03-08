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Bedava yolculuk için ölüme davetiye çıkardı!

08.03.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tır dorsesinin arka kapısına tutunan bir kişi ölüme davetiye çıkardı. Dorsede yolculuk ettikten bir süre sonra inmeye karar veren kişinin inmek için soğuk terler döktüğü görüldü.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir tırın dorsesinin arka kapısına tutunan bir şahıs, bu şekilde yolculuk etmeye başladı. Hızla giden tırın arkasında tutunan şahıs daha sonra yavaşlayan tırdan inmeye çalıştı. Tırın hızlanması ile yola inemeyen şahıs, daha sonra tekrar tırın üzerine çıktı. O anlar ise duruma tepki gösteren başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARDI

Görüntülerde şahsın hızla ilerleyen tırın arkasına tutunduğu görülüyor. Şahıs, yavaşlayan tırdan inmeye çalışıyor. Yola inemeyen şahıs bir daha tırın dorsesinde tutunduğu yere çıkarak ölüme davetiye çıkarttığı yolculuğuna devam ediyor. Şahsı görüntüleyen vatandaş ise, "Evet akılı taşımacılığı görüyorsunuz" diyerek tepki gösteriyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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