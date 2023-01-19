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Bedavaya taksi kullanıyor! Taksicileri aynı yöntemle tuzağına düşürüyor... Bu kez kameraya yakalandı

19.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sürekli taksi kullanan ancak hiç para vermeyen dolandırıcı bu kez kameralara yakalandı. Evden para alacağını söyleyerek ara sokak girişinde taksiciyi bekleten kişi, ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan kaçarak uzaklaşıyor. Dolandırıcının bu yöntemle, taksicileri defalarca tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.

Bedavaya taksi kullanıyor! Taksicileri aynı yöntemle tuzağına düşürüyor... Bu kez kameraya yakalandı

Gaziosmanpaşa Küçükköy'de taksiciler, aynı noktada aynı kişi tarafından dolandırılıyor. Oturduğu mahallede evine yakın bir noktaya taksiyle gelen kişi, üzerinde para olmadığını belirterek "Evden para alıp geleceğim" diyerek araçtan iniyor. Taksiciler araçta beklerken dolandırıcı ise ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan eğilerek kaçıyor.

KAMERALARA YANSIDI

Defalarca aynı yöntemle taksicilerin kandırılması güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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"EVDEN PARA ALIP GELECEĞİM"

O taksicilerden biri de Ahmet Vural. 23 yıllık taksici Vural olayı anlatırken, "Uygulama üzerinden yolcu aldım. Gideceği yeri uygulama üzerinden önceden belirttiği için ödeyeceği ortalama ücret öncesinden gözüküyordu. Ortalama 40 lira gözüküyordu. İlk yolcu daha sonra araca iki arkadaşını daha aldı. Adrese götürünce bu sefer başka yere gitmek istediklerini söylediler. Sonra kaçmak için bahane aradıklarını fark ettim. Her yere uğradılar. İlk ikisi farklı bir mahallede indi son kişi araçta kaldı. O da bana, 'Evden para alıp geleceğim' dedi. Evi diye bahsettiği binanın önüne gidince ben zile bastığını sandım aslında basmıyormuş, basıyor gibi yapmış.

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Kendi oturduğum mahalleye getirdiğim için komşumun binası önünde inince güvendim ama kaçtı gitti. Yolculuk sonunda ödemesi gereken ücret 110 lira olmuştu. Hiçbirini tanımıyorum ama benim mahallemde indiği için kendi mahallemin çocuğu sandım arabadan inmedim. Güvendim hakkımı yedi gitti. Olay sabaha karşı oldu. 3 kişi oldukları için korkuyordum. Ben parayı beklerken aracımın plakasını tanıyan komşumun dikkatini çekmiş, güvenlik kamerasında yolcunun kaçtığını görmüş balkondan bana seslendi, 'Boşuna bekleme müşteri kaçtı' dedi" diye konuştu.

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"HEP YAPTIKLARI ŞEY BU"

Taksicileri dolandıran kişiyi tanıdığını belirten mahalle sakini Fatih Aslan ise, "Fırat isimli birisi arkadaşımız olur. Ailesi yok gariban birisi. Uyuşturucu bağımlısı kendisi, arka sokakta oturuyor. Hep yaptıkları şey bu. Yemek, sigara paraları ceplerinde kalsın diye böyle yapıyorlar" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksici İstanbul dolandırıcı

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