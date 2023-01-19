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Restoranda palalı dehşet! Korku dolu anlar kamerada

19.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'daki bir restoranda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Diğer masalarda oturanları rahatsız ettikleri iddia edilen müşteriler, restoran çalışanları tarafından uyarılınca kavga çıktı. Restoranda bulunan 3 kişinin haber vermesi üzerine pala ve bıçakla gelen 6 kişi, restoranın müdürünü kolundan yaralayarak kaçtı. Zanlılar kaçarken, "Bize kimse karışamaz. Bize kimse kafa tutamaz. Kafa tutana gerekeni yaparız" diye bağırdı. Korku dolu o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar!

Restoranda palalı dehşet! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancıların uyrukluların
4 yıldan bu yana işlettiği restorana gelen yine yabancı uyruklu 3 kişi, bir süre sonra iddiaya göre yan masalarda oturanları rahatsız etmeye başladı. Restoran müdürü Jawad Kadhim Raisan (28) bu kişilerden gitmelerini istedi.

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400 TL HESAPTAN VAZGEÇTİ

400 TL tutarındaki hesabı istemeden bu kişileri çıkarmaya çalışan Raisan'ın tartıştığı müşterilerden biri cep telefonu ile arkadaşlarını aradı. Kısa süre sonra ikisi motosikletle, 4'ü ise bir otomobil ile olmak üzere 6 kişi gelerek içerideki arkadaşlarına destek çıktı.

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'BİZE KİMSE KAFA TUTAMAZ'

Restorana yanlarında getirdikleri bir pala ve bıçakla giren 6 kişi, Jawad Kadhim Raisan'ı kolundan yaraladıktan sonra içerideki arkadaşları ile birlikte kaçarken, "Bize kimse karışamaz. Bize kimse kafa tutamaz. Kafa tutana gerekeni yaparız" diye bağırdı.

Yaralanan restoran müdürü çağrılan ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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'BUNLAR AVCILAR'DA TANINAN KİŞİLER'

Koluna atılan dikişlerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Jawad Kadhim Raisan, "Diğer müşterileri rahatsız ediyorlardı. Gittim müdahale ettim. Arkadaşlarına haber vermişler. Büyük bir pala ile koluma vurdular. Daha önce buraya hiç gelmemişlerdi. Ancak, bunlar Avcılar'da tanınan kişiler. Yakalanarak gereken cezanın verilmesini bekliyorum" dedi.

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OLAY ANI KAMERADA

Restoran önündeki vale de, içerideki gerginlik sırasında 6 kişinin geldiğini, ne olduğunu anlayamadığını içeri girerek aralarında kadın ve çocukların bulunduğu müşterilerin önünde işletme müdürünü bıçakladıklarını, sadece motosikletin plakasını alabildiklerini söyledi.

Restorandaki pala ve bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

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