HABER

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik başvurusu duyurusu yapanlar meraklaa Askeralma Genel Müdürlüğünden gelecek celp duyurularını bekliyorlar. 3. celp duyurusu da yapıldı ve 13 bin kişinin sevk tarihleri, birlik yani askerlik yapacakları yer ve yoklama bilgileri açıklandı. Bedelli askerlik için başvurularn bu celp dönemine dahil olup olmadıkları E-devlet'te sorgulama yaparak öğreniyorlar...

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Rekor başvuru alan bedelli askerlik uygulamasında celp duyuruları devam ediyor. Binlerce kişi Adkeralma Genel Müdürlüğünden yapılacak celp duyurularını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 3. celp dönemi duyurusunu yaptı. Buna göre bu dönemde silah altına alınacak13 bin 555 kişinin askerlik yerleri, birlikleri, sevk tarihleri ve yoklama bilgileri yayımlandı.

CELP SORGULAMA

Bedellik askerlik başvurusu yapanlar 3. celp dönemine dahil olup olmadıklarını E-devlet girişi ile sorgulama yaparak öğrenebilirler. Aşağıdaki adresten Asa Bedelli Sınıflandırma sonuç sorgulamaya erişebilirsiniz.

3. Celp dönemi sorgulama için tıklayınız

ASKERALMA GENEL MÜDÜLÜĞÜ DUYURUSU

  1. 27 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557.102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215.970 kişidir.

  2. 3'ncü Celp Döneminde silahaltına alınacak 13.555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.


    PARTNERPodyumu yıkıp geçtiler...Podyumu yıkıp geçtiler...
Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!
Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik celp duyurusu E Devlet

En Çok Okunan Haberler

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!

Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!

Süper Loto sonuçları 27 Eylül çekilişi! 10 milyonu aşacak büyük ikramiye sahibini bulacak mı?

Süper Loto sonuçları 27 Eylül çekilişi! 10 milyonu aşacak büyük ikramiye sahibini bulacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.