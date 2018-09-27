Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Rekor başvuru alan bedelli askerlik uygulamasında celp duyuruları devam ediyor. Binlerce kişi Adkeralma Genel Müdürlüğünden yapılacak celp duyurularını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 3. celp dönemi duyurusunu yaptı. Buna göre bu dönemde silah altına alınacak13 bin 555 kişinin askerlik yerleri, birlikleri, sevk tarihleri ve yoklama bilgileri yayımlandı.

CELP SORGULAMA

Bedellik askerlik başvurusu yapanlar 3. celp dönemine dahil olup olmadıklarını E-devlet girişi ile sorgulama yaparak öğrenebilirler. Aşağıdaki adresten Asa Bedelli Sınıflandırma sonuç sorgulamaya erişebilirsiniz.

3. Celp dönemi sorgulama için tıklayınız

ASKERALMA GENEL MÜDÜLÜĞÜ DUYURUSU