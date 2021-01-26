Bedelli askerlik ücreti 2021... Dövizle askerlik ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Binlerce kişinin beklediği 2021 yılında yurt için bedelli askerlik ücreti ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının dövizle bedelli askerlik ücretleri açıklandı. 2021 yılında zamlanan bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 lira oldu. Peki 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar zamlandı? Dövizle askerlik ne kadar?
Bedelli askerlik yapmak isteyen ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar dövizle ödeme yapacaklar. Dövizle askerlik yapacak olanların bedelli askerlik ücretine kur ayarlaması yapılacak. İşte bedelli askerlik ücreti 2021 detayları...
Geçtiğimiz yıl Ocak ve Haziran aylarında Ocak ve Haziran aylarında bedelli askerlik ücreti 35 bin 054 TL olarak alınıyordu. 2021 yılında zamlanan bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 lira oldu.
Yeni yılın başlaması ile birlikte bedelli askerlik ücreti de zamlandı. Geçtiğimiz yıl 2020 yılında Ocak–Haziran ayları döneminde 35 bin 054 TL olan bedelli askerlik ücreti değişti. Bedelli askerlik ücreti 2021'de yüzde 13.50 oranında artmış oldu. Peki dövizle askerlik nasıl hesaplanıyor?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların bedelli askerlik ücreti değişti. Yurt dışında bedelli askerlik için başvuran vatandaşların ücretleri kur üzerinden hesaplanacak. Askerlik başvurusu yapan gurbetçilerin ödeyeceği para tutarı, Merkez Bankası'nca yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.
AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM’ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.