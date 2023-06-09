BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: MSB bedelli askerlik ücreti ne kadar, taksitle ödenir mi, ne zaman ödenecek? MSB'den tarih açıklaması!

Bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu ile ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Bedelli askerlik başvuru süreci ile ilgili gelişmeler geçtiğimiz gün MSB'den yapılan açıklamanın ardından merak edildi. Milyonlarca vatandaş askerlik hizmetini tamamlamak için başvuru yapacak. Asal yoklama başvurusu ile ilgili detaylar da araştırılıyor. Bedelli askerlik ücreti yılında 80,064,72 TL olarak duyurulmuştu. İşte 2023 bedelli askerlik ücreti ve detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

Bedelli askerlik ücreti Ocak - Temmuz dönemi için 104 bin 84 TL 16 kuruş olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Bedelli askerlik ücreti peşin olarak ödenmektedir ve taksit yapılmamamaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bedelli askerlik başvuruları için Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir"

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bedelli askerlik için başvuru yapacak olan adaylar e-Devlet'teki 'Kurumlar'başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı 'Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri'hizmetinden ulaşabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

1 Temmuz itibariyle bedelli askerlik ücretlerinde farklılığa gidilecek. MSB'den yapılan açıklamada ifade edildiği üzere bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedecek. Doğrudan bedelli askerlik ücretini etkileyecek memur maaşlarında %15 zam yapılması durumunda 2022 yılında 80 bin 76 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2023 yılında 92.087 TL olacak.

Memur maaşlarına %20 zam yapılması durumunda Bedelli askerlik ücreti 96.091 TL olacak. Refah payı vb. diğer etkenlerle memur maaşlarına %30 zam yapılması durumunda ise bedelli askerlik 100 bin lira sınırını geçerek 104.098 TL olacak.

