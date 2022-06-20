Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL 2022? Bedelli askerlik için ne kadar ödenecek? AK Parti açıkladı!

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal tarafından yapıldu. Ünal, Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını belirtti. Peki Bedelli askerlik için ne kadar ödenecek? AK Parti'den yapılan bedelli askerlik açıklaması ve detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Bedelli askerlik ücreti AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklaması sonrası merak konusu oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli ücreti ile ilgili "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak" açıklamasında bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

Bedelli askerlik ücretinin nasıl belirlendiği ile ilgili konuşan Hulusi Akar, konuya ilişkin Mayıs ayında yaptığı açıklamada 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini ifade etmişti.

Söz konusu sistemle, hem silahlı kuvvetlerin hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını belirten Akar, yoklama kaçağı konusunda da ciddi azalmaların olduğunu belirtmişti.

