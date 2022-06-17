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Bedelli askerlik yapamayanlara af geliyor! Detaylar belli oldu... Kimler yararlanacak?

17.06.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlikten yararlanamayan 550 bin kişiye af geliyor. Hazırlanan yasa teklifine göre, bakaya, yoklama kaçağı gibi çeşitli nedenlerle bedelli askerlik yapamayan yüzbinlerce gence yeni fırsat doğacak.

Bedelli askerlik yapamayanlara af geliyor! Detaylar belli oldu... Kimler yararlanacak?

Bedelli askerlik hakkında yararlanamayanlara af getirecek olan yasa teklifi hazırlandı. Buna göre, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı olduğu gerekçesiyle bedelli askerlik yapamayan yaklaşık 550 bin genç, fiyat farkını ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirebilecek. İşte tüm detaylar...

YASA TEKLİFİ HAZIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Parti, bedelli affı getiren yasa teklifini hazırladı. Sabah'ta yer alan habere göre teklifin en geç önümüzdeki hafta başında TBMM'ye sunularak tatile girmeden hızla yasalaşması sağlanacak.

BİR DEFAYA MAHSUS YARARLANACAKLAR

Hazırlanan teklife göre bakaya, yoklama kaçağı ya da saklı (Yirmi yaşına girdikleri halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş olanlar) olduğu için bedelli düzenlemeleri kapsamına girmeyen gençler bir defaya mahsus olmak üzere yasadan yararlanacak. Bu kişiler başvurup bedelini ödemek koşulu ile bedelli askerlik yapabilecek. Böylece haklarında devam eden yasal süreçler de sona ermiş olacak.

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550 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR, FİYAT FARKI ÖDEYECEKLER

Teklifin kapsamına giren genç sayısının ise 550 bin civarında olduğu hesaplandı. Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022'ye göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor. Bugünün rakamların 9-10 bin lira daha fazla olması bekleniyor.

DÖVİZLİ ASKERLİK İÇİN DE DÜZENLEME GELİYOR

Dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvurup ücretini yatırmayan, işlemi yarım kalanlara da af getiriliyor. Yaklaşık 2 bin kişinin bu durumda olduğu belirtiliyor.

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