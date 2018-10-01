HABER

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Öğretmenlere müjdeli haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:03 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikten faydalanacak öğretmenlere önemli bir ayrıcalık tanıdı. Buna göre bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Öğretmenlere müjdeli haber geldi

Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi öncesinde temel askeri eğitime çağrılan ve celp dönemine gün sayan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda da yeni bir adım atıldı. Millî Eğitim Bakanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'yla yaptığı görüşmeler neticesinde, söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi. Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek. (NTV)

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanıSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanı
Torbalı'dan çalınan koyun ve kuzular Turgutlu'da bulunduTorbalı'dan çalınan koyun ve kuzular Turgutlu'da bulundu
Tokat'ta 4 metrelik yılan paniği! Hızla yayılıyorTokat'ta 4 metrelik yılan paniği! Hızla yayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik öğretmen Milli eğitim Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Son dakika! Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Son dakika! Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Zaten bu ülkede tek meslek öğretmenlik. Esnaf olmak işçi olmak suç.
Askerlik olmuş oyuncak. Bari kaldırın da garibanın evladı gitmesin sizin rahatınız için canını kaybedip geride gözü yaşlı ana baba eş çocuk bırakmasın
Ekonomi ne olacak bırakın bunları domates biber ekmek ne olacak su elektrik dogalgaz ne olacak milyonlarca kişi işsiz borçlu bunlar ne olacak bunlardan konuşun
Diğer Haberler
Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Tokat'ta 4 metrelik yılan paniği! Hızla yayılıyor

Tokat'ta 4 metrelik yılan paniği! Hızla yayılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Hakkari Valiliği'nden ‘infaz’ açıklaması

Hakkari Valiliği'nden ‘infaz’ açıklaması

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.